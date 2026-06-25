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"Não tem muito mercado na minha área": o que argumentam os jovens que resolveram deixar o RS

Publicitária e empresária é exemplo de quem trocou o Estado por um lugar mais dinâmico social e economicamente

Marcelo Gonzatto

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