"Não tem muito mercado na minha área": o que argumentam os jovens que resolveram deixar o RS

Após a agência de publicidade em que trabalhava migrar para São Paulo, Fernanda optou pelo mesmo caminho. Divulgação / Arquivo pessoal

Uma das pessoas ouvidas na pesquisa O Sonho do Jovem Gaúcho, a publicitária e empresária Fernanda Farias, 30 anos, retrata um perfil razoavelmente comum no Estado: desde a adolescência, nutria o desejo de deixar o rincão para trás e morar em algum lugar mais dinâmico social e economicamente.

O trabalho foi encomendado pela Invest RS e Secretaria de Comunicação do Estado à ACE Post-Consultancy para entender melhor a relação da juventude gaúcha com o Rio Grande do Sul, no esforço de reter talentos por aqui. Mais de 900 jovens responderam a um questionário e 54 foram entrevistados em profundidade.

Fernanda trabalhava em uma agência de publicidade que, como muitos gaúchos de carne e osso, também deixou o torrão natal e partiu para São Paulo.

Embora minha família toda seja daqui nunca pensei em construir a minha vida em Porto Alegre. Isso tem relação com uma característica da cultura da cidade, um certo conservadorismo, mas também porque não tem muito mercado na minha área FERNANDA FARIAS, 30 ANOS Publicitária e empresária

Ela permaneceu mais algum tempo trabalhando em Porto Alegre de forma remota, mas em seguida fez o mesmo percurso. Depois de passar por outra agência, resolveu abrir sua própria empresa, a Lore — da qual é co-fundadora e diretora de Estratégia. Diz que gostaria de deixar São Paulo também, mas não para retornar ao Sul.

— Tirando alguma questão de saúde ou de família que me obrigue a voltar, talvez só algo como a despoluição do Guaíba me fizesse retornar. Algo relacionado à qualidade de vida. Mas, hoje, gostaria de ir para o litoral norte de São Paulo ou para fora do país — afirma.

O que diz a pesquisa*:

93,6% dos jovens estão abertos a sair do RS

dos jovens estão abertos a sair do RS 39,3% definem o RS como "desafiador" para os jovens

definem o RS como "desafiador" para os jovens 35,5% veem o RS como um ambiente com boas pessoas, mas pouca cultura de networking

Busca por melhor salário e qualidade de vida são principais motivos de quem cogita deixar o Estado:

61,2% buscam melhores salários

buscam melhores salários 55% mais qualidade de vida

mais qualidade de vida 44% oportunidades de crescer

oportunidades de crescer 28% oportunidades de emprego

