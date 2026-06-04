A bicampeã Imperadores do Samba anunciou na noite desta quarta-feira (3) que vai apresentar no Carnaval de Porto Alegre em 2027 a história de um de seus personagens mais marcantes: o ex-presidente Roberto Corrêa Barros, o Betinho.
Ele esteve à frente da Imperadores em duas passagens: de 1984 a 1986 e entre 1993 e 2002. Sob a sua liderança, acumulou títulos, consolidou o protagonismo da escola no Carnaval da Capital e fez uma legião se tornar ainda mais apaixonada pela vermelho e branco. Morreu no dia 9 de outubro de 2002, aos 52 anos. Ele será homenageado com o enredo Betinho: eu vim para vencer.
— Vivi aquele período mágico da Imperadores. Betinho nos ensinou uma forma de amar essa escola e de enxergar o Carnaval de Porto Alegre. Ele era à frente do tempo. Por isso, em algumas vezes chegou a ser mal compreendido — conta Luana Costa, presidente atual da escola.
O desfile promete ser a mistura de tradição, memória afetiva e inovações, conforme adianta o carnavalesco Rodrigo Meiners.
A família de Betinho colaborou com a construção do enredo, já conheceu a sinopse e tem acompanhado as atividades.
— A vontade de buscar o tricampeonato nos desafia a propor um Carnaval diferente em diversos aspectos, principalmente em alegorias. Somado a isso, o nosso enredo carrega uma mensagem muito especial: imortalizar a figura de alguém que fez muito por nós e pelo Carnaval de Porto Alegre — revela Meiners.
Vamos conduzir o desfile para um desfecho extremamente emocionante, mesclando tradição, novidades e grandiosidade
RODRIGO MEINERS
Carnavalesco da Imperadores do Samba
Quadra lotada, emoção em dobro
Uma prévia dessa emoção já pôde ser vista durante o lançamento do enredo na noite desta quarta. A quadra, na avenida Padre Cacique, estava lotada para a revelação.
Em meio a um espetáculo de luzes, dança, encenações e, claro, muito samba no pé, a Imperadores transformou o anúncio em celebração.
— Ver a comunidade celebrando e reverenciando Betinho, o maior presidente da história da Escola do Povo, foi algo muito especial. Tenho certeza de que essa noite entrou para a história do Carnaval de Porto Alegre — afirmou Lucas Ananias, diretor de Carnaval.
Para Luana, que está no último ano do segundo mandato à frente da escola, o objetivo de trazer uma figura histórica para o desfile no Porto Seco é reconectar os apaixonados pela Imperadores em torno do legado deixado por Betinho, repleto de devoção e pertencimento.
— Esse enredo é uma realização pessoal. Vai ser o maior enredo da minha gestão. Homenagear Betinho é homenagear uma era. Muita gente vai se identificar, porque viveu aquele período com os pais ou porque os avós contavam com muito carinho. Já sei de pessoas que estavam afastadas e que estão dispostas a voltar. Queremos eternizar para que as próximas gerações saibam que essa pessoa existiu — reitera.
A Imperadores do Samba será a quinta escola a desfilar na noite de 20 de fevereiro de 2027 no Complexo Cultural do Porto Seco.
Confira a ordem dos desfiles do Grupo Ouro
20 de fevereiro (sábado)
- 20h - Tribo Os Comanches
- 20h50min - Copacabana
- 22h05min - União da Tinga
- 23h20min - Gravataí
- 0h35min - Vila Isabel
- 1h50min - Imperadores
- 3h05min - Fidalgos e Aristocratas
- 4h20min - Restinga
- 5h35min- Bambas da Orgia