A bicampeã Imperadores do Samba anunciou na noite desta quarta-feira (3) que vai apresentar no Carnaval de Porto Alegre em 2027 a história de um de seus personagens mais marcantes: o ex-presidente Roberto Corrêa Barros, o Betinho.

Ele esteve à frente da Imperadores em duas passagens: de 1984 a 1986 e entre 1993 e 2002. Sob a sua liderança, acumulou títulos, consolidou o protagonismo da escola no Carnaval da Capital e fez uma legião se tornar ainda mais apaixonada pela vermelho e branco. Morreu no dia 9 de outubro de 2002, aos 52 anos. Ele será homenageado com o enredo Betinho: eu vim para vencer.

Betinho liderou Imperadores do Samba nas décadas de 80 e 90. Valdir Friolin / Agencia RBS

— Vivi aquele período mágico da Imperadores. Betinho nos ensinou uma forma de amar essa escola e de enxergar o Carnaval de Porto Alegre. Ele era à frente do tempo. Por isso, em algumas vezes chegou a ser mal compreendido — conta Luana Costa, presidente atual da escola.

O desfile promete ser a mistura de tradição, memória afetiva e inovações, conforme adianta o carnavalesco Rodrigo Meiners.

A família de Betinho colaborou com a construção do enredo, já conheceu a sinopse e tem acompanhado as atividades.

— A vontade de buscar o tricampeonato nos desafia a propor um Carnaval diferente em diversos aspectos, principalmente em alegorias. Somado a isso, o nosso enredo carrega uma mensagem muito especial: imortalizar a figura de alguém que fez muito por nós e pelo Carnaval de Porto Alegre — revela Meiners.

Vamos conduzir o desfile para um desfecho extremamente emocionante, mesclando tradição, novidades e grandiosidade RODRIGO MEINERS Carnavalesco da Imperadores do Samba

Betinho nos braços da escola em comemoração ao título de 2001. Andréa Graiz / Agencia RBS

Quadra lotada, emoção em dobro

Uma prévia dessa emoção já pôde ser vista durante o lançamento do enredo na noite desta quarta. A quadra, na avenida Padre Cacique, estava lotada para a revelação.

Em meio a um espetáculo de luzes, dança, encenações e, claro, muito samba no pé, a Imperadores transformou o anúncio em celebração.

— Ver a comunidade celebrando e reverenciando Betinho, o maior presidente da história da Escola do Povo, foi algo muito especial. Tenho certeza de que essa noite entrou para a história do Carnaval de Porto Alegre — afirmou Lucas Ananias, diretor de Carnaval.

Betinho à frente da Imperadores do Samba em 1985. Guaracy Andrade / Agencia RBS

Para Luana, que está no último ano do segundo mandato à frente da escola, o objetivo de trazer uma figura histórica para o desfile no Porto Seco é reconectar os apaixonados pela Imperadores em torno do legado deixado por Betinho, repleto de devoção e pertencimento.

— Esse enredo é uma realização pessoal. Vai ser o maior enredo da minha gestão. Homenagear Betinho é homenagear uma era. Muita gente vai se identificar, porque viveu aquele período com os pais ou porque os avós contavam com muito carinho. Já sei de pessoas que estavam afastadas e que estão dispostas a voltar. Queremos eternizar para que as próximas gerações saibam que essa pessoa existiu — reitera.

A Imperadores do Samba será a quinta escola a desfilar na noite de 20 de fevereiro de 2027 no Complexo Cultural do Porto Seco.

Confira a ordem dos desfiles do Grupo Ouro

20 de fevereiro (sábado)

20h - Tribo Os Comanches

- Tribo Os Comanches 20h50min - Copacabana

- Copacabana 22h05min - União da Tinga

- União da Tinga 23h20min - Gravataí

- Gravataí 0h35min - Vila Isabel

- Vila Isabel 1h50min - Imperadores

- Imperadores 3h05min - Fidalgos e Aristocratas

- Fidalgos e Aristocratas 4h20min - Restinga

- Restinga 5h35min- Bambas da Orgia