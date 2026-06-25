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"Gosto do estilo de vida daqui, de churrasco, de xis": o que faz os jovens permanecerem no RS

Programa de qualificação fez a diferença para vendedor de livros continuar no Estado expandir seu negócio da Região Metropolitana para o mundo inteiro

Marcelo Gonzatto

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