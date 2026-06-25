"Gosto do estilo de vida daqui, de churrasco, de xis": o que faz os jovens permanecerem no RS

Vendedor de livros usados, Lucas recebeu qualificação para desenvolver software e vender para fora do país. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Durante a pandemia, Lucas Gatica, hoje com 26 anos, vendia livros usados pela internet a compradores da Região Metropolitana. De sua casa, então em Sapucaia do Sul, montava em uma bicicleta e pedalava quilômetros até mesmo a cidades próximas para fazer as entregas pessoalmente.

Após desenvolver suas habilidades como programador e receber lições de empreendedorismo na primeira turma do Geração Caldeira — programa de qualificação do Instituto Caldeira para jovens de 16 a 24 anos vindos de escolas públicas, atualmente na 5ª edição —, hoje Gatica tem uma startup que traduz para diferentes línguas livros sob domínio público graças a um sistema de inteligência artificial que ele mesmo desenvolveu.

Vende as obras para regiões como Europa, Ásia e América do Norte em versões físicas ou digitais. Os principais destinos são França e Alemanha, seguidos por Estados Unidos e só então Brasil.

— Vendo pela Amazon e mando imprimir, por meio de empresas parceiras, sob demanda. Menos de 30% das vendas são e-books. A grande maioria é livro físico mesmo. Atualmente, já estou vendendo 1,5 mil obras por mês para 16 países — conta o criador da startup Mercury, que recentemente se mudou para Esteio.

Na avaliação de Lucas, iniciativas como o Instituto Caldeira vem fazendo a diferença ao qualificar jovens empreendedores locais.

Conforme a pesquisa O Sonho do Jovem Gaúcho, o estilo de vida do Rio Grande do Sul é um dos seus principais ativos, mas propiciar mais aos jovens maior inserção na economia global e melhores salários.

O trabalho foi encomendado pela Invest RS e Secretaria de Comunicação do Estado à ACE Post-Consultancy para entender melhor a relação da juventude gaúcha com o Rio Grande do Sul, no esforço de reter talentos por aqui. Mais de 900 jovens responderam a um questionário e 54 foram entrevistados em profundidade.

Lucas deixou o antigo trabalho na área de informática de uma empresa e hoje se dedica integralmente à sua startup. Deixar o Rio Grande do Sul não está nos planos.

Gosto do estilo de vida daqui, de churrasco, de xis, tenho minha família toda aqui, e acho que o Estado está muito melhor do que já foi para empreendedores. Não acho que sair do Estado mudaria muita coisa para o meu negócio. LUCAS GATICA, 26 ANOS Empreendedor

O que diz a pesquisa*:

93,6% dos jovens estão abertos a sair do RS

dos jovens estão abertos a sair do RS 39,3% definem o RS como "desafiador" para os jovens

definem o RS como "desafiador" para os jovens 35,5% veem o RS como um ambiente com boas pessoas, mas pouca cultura de networking

Relações familiares são o motivo mais frequente para justificar a permanência no RS:

70,1% está aqui em razão da família/vínculos

está aqui em razão da família/vínculos 39,4% apontam que aqui há melhores salários

apontam que aqui há melhores salários 29,8% apontam segurança pública e climática

apontam segurança pública e climática 24,5% citam lazer e vida cultural