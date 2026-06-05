"Foram justamente as feministas que me defenderam", diz Cíntia Chagas no RivoTalks

A professora e influenciadora Cíntia Chagas foi a convidada do RivoTalks desta semana. Conhecida por suas aulas irreverentes e por acumular mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais, ela relembrou sua infância humilde e a promessa que fez à avó de que seria uma mulher autônoma, independente, rica e famosa.

Cíntia revelou que buscou o palco da sala de aula para realizar seus objetivos e que hoje, além de dar palestras, assumiu o papel de arrimo de família, sustentando a mãe e o irmão.

A conversa girou em torno de sua mudança de posicionamento e de sua visão atual sobre o debate público no país. Após passar por um processo doloroso de violência doméstica em 2024, Cíntia relatou ter recebido apoio de feministas, o que a fez abandonar posturas antigas.

— Quando eu senti na pele o meu problema em relação à violência doméstica, me fez mudar muito, porque eu me abri para o entendimento. Foram justamente as feministas que me defenderam — relembra.

Ela observa, porém, que o extremismo político empobrece o intelecto.

— O radicalismo diminui as nossas capacidades de um modo geral cognitivas, de abstração, de interpretação e honestamente eu não sei o que me fez chegar a pensamentos naquela época tão radicais.

Comandando o público com sua habitual franqueza, a escritora defendeu uma postura mais dialética na sociedade e falou sobre o lançamento de seu novo livro, Sexo, Amor e Hipérboles (2026), publicado pela Maquinaria Editorial, que traz contos autobiográficos e ensinamentos gramaticais.