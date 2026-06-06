Comportamento

Montados na bike
Notícia

"Estamos ocupando essa cidade que vive": conheça o grupo que pratica polo de bicicleta nos espaços públicos de Porto Alegre

O POA Bici Polo existe desde 2013 e, atualmente, conta com cerca de 20 membros ativos; a ideia é conseguir se institucionalizar no futuro e conquistar patrocínios

Carlos Redel

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