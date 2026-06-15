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"É uma luta festiva": Parada Livre reúne milhares em Porto Alegre em apoio a pautas LGBTQIA+ na política

Vigésima nona edição do evento ocorreu neste domingo (14) no Parque da Redenção e teve como tema “Nosso orgulho na urna”

Isabella Sander

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