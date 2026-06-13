Ler resumo

— Prefiro viajar de motorhome porque é como ter uma casa sobre rodas — diz o diretor comercial Vladimir Linhares, 52 anos. — Tem tudo dentro: roupa de cama, louças, chuveiro, fogão e ar-condicionado.

O aventureiro fez sua primeira incursão a bordo de um motorhome há mais de uma década. A ideia era comprar a própria casa sobre rodas, mas acabou optando por alugar — afinal, não tem que se preocupar com manutenção, impostos e nem com espaço para guardar o veículo.

Linhares é cliente da Acampe, empresa de Viamão que monta e aluga motorhomes desde 2024. Hoje, o empreendimento encabeçado pelo casal Melina Fortes e Felipe Riccardi, ambos com 40 anos, tem uma frota de seis carros personalizados. O objetivo é chegar a uma dezena nos próximos 12 meses, tamanha a procura por esse tipo de viagem. Melina conta:

— O público começou a se interessar cada vez mais por esse tipo de aventura durante a pandemia e, quando viu as possibilidades, não parou mais de procurar.

Vídeos fizeram sucesso

O casal começou no negócio após montar uma Kombi para uso próprio. Em seguida, venderam o veículo e decidiram fazer o processo em outro, mas colocando o passo a passo na internet.

Os vídeos chamaram atenção, pedidos começaram a chegar, e o resto é história. Hoje, trabalham apenas com a montagem de vans Ducato zero quilômetro. Riccardi afirma que a demanda está crescendo, assim como a frota:

— O público vem optando pela viagem terrestre porque tem muito potencial turístico. Se tu vais de carro, podes aproveitar a jornada. É o sonho americano, do motorhome, dos filmes, mas se tornando realidade no Brasil.

O que é preciso para alugar motorhome?

Embora muitos pensem que é preciso uma licença específica para dirigir motorhomes devido ao tamanho do veículo, a legislação nacional de trânsito exige para a maioria deles apenas uma carteira de habilitação da categoria B, a mesma dos carros de passeio. Com ela, é possível conduzir veículos de até 6 mil quilos, desde que sejam motorhomes.

As empresas que alugam podem ter exigências adicionais. A Acampe, por exemplo, pede que o habilitado tenha pelo menos 25 anos de idade e cinco de habilitação definitiva. É possível encontrar veículos que comportam sete pessoas viajando ou cinco dormindo confortavelmente.

O público vem optando pela viagem terrestre porque tem muito potencial turístico. Se tu vais de carro, podes aproveitar a jornada. FELIPE RICCARDI Sócio da Acampe, empresa que aluga motorhomes

Os valores das diárias das vans partem de R$ 1.100. A partir de 10 dias, o preço da diária cai para R$ 1.000. É possível rodar 400 quilômetros por dia com os carros; depois disso, é cobrado R$ 1,50 por quilômetro adicional. A taxa de limpeza fica em R$ 250, e a empresa é pet friendly, ou seja, é possível levar o bichinho de estimação para a aventura.

Quem costuma alugar motorhome?

Vladimir Linhares viaja de motorhome há mais de 10 anos. Renan Mattos / Agencia RBS

Riccardi observa que o público da empresa é composto principalmente por famílias e amigos:

— São casais com filhos ou grupos de amigos que se reúnem para fazer uma viagem juntos. Hoje, a maioria dos nossos clientes tem de 30 anos até mais de 65.

Entre eles, estão gaúchos de várias partes do Estado e moradores de outras regiões do Brasil que embarcam em motorhomes no Rio Grande do Sul para desbravar os países vizinhos, como Argentina, Uruguai e Chile. Há quem utilize o veículo para ir a um casamento no Interior ou a eventos como a Festa do Peão de Barretos e a Expointer.

O diretor comercial Vladimir Linhares, que costuma alugar motorhomes, destaca:

— A parte mais fantástica é poder parar em um acampamento, no meio do mato ou em uma cidade que não tem muita estrutura e não ter que se preocupar com hotel, reserva, nada disso.

Alta demanda também no Interior

O aumento da procura por motorhomes na Região Metropolitana observada pelos proprietários da Acampe também foi sentido no interior do Rio Grande do Sul. Tanto é que Jack Emerson Pitaluga, 59 anos, decidiu montar sua própria locadora em 2020, a Santo Motorhome, em Santo Ângelo.

De acordo com o empresário, que tem quatro veículos em sua frota, o mercado se mostra cada vez mais promissor:

— É um sonho de quase todos. Quem nos procura hoje são pessoas aventureiras do Brasil inteiro que querem aproveitar a vida. Não tem idade ou gênero definido. O público é amplo. O fato de a maioria dos veículos ser para carteira B expande o alcance de quem pode sair em viagem.

A empresa busca facilitar ao máximo o acesso aos veículos, tanto que oferece um serviço de leva e traz para cidades que possuem agências da locadora de carros Localiza, mediante um pagamento extra.

Os veículos da Santo Motorhome partem de diárias de R$ 1.000 — o mínimo previsto é de cinco dias. Já a taxa de limpeza fica em R$ 300 e, para levar o pet junto, custa mais R$ 250.