Com missas e procissões, Porto Alegre celebra o Dia de Santo Antônio; confira os horários

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O Dia de Santo Antônio é celebrado neste sábado (13). Bruno Todeschini / Agencia RBS

Celebrado neste sábado (13), o Dia de Santo Antônio é uma das principais datas da Igreja Católica. Em Porto Alegre, a devoção ao santo deve reunir fiéis em festejos e procissões. Conhecido como “casamenteiro”, Santo Antônio também é reverenciado como o “padroeiro dos humildes”.

Na Paróquia Santo Antônio do Pão dos Pobres, na Cidade Baixa, a tradicional trezena e a programação festiva começaram ainda no fim de maio. No dia dedicado ao santo, os fiéis poderão participar de missas celebradas de hora em hora, além da distribuição dos pãezinhos abençoados.

Em outro ponto da cidade, a Festa de Santo Antônio do Partenon ganha um significado especial neste ano ao celebrar também os 150 anos do lançamento da Pedra Fundamental da igreja da zona leste da Capital. A programação em homenagem ao santo inclui missas de hora em hora, procissões pelas ruas do bairro e a tradicional distribuição dos pães.

Confira a programação nas igrejas de Porto Alegre

Santuário Santo Antônio do Pão dos Pobres

A Paróquia Santo Antônio do Pão dos Pobres realiza a 91ª festa em honra a Santo Antônio, com diferentes atividades e momentos de fé.

Trezena

A trezena representa um período de 13 dias seguidos, durante o qual se realiza uma série de orações e práticas religiosas em devoção a Santo Antônio. De acordo com a tradição, trata-se de um período para homenagens e de preparação para o dia 13 de junho.

Na Paróquia Santo Antônio do Pão dos Pobres, a trezena teve início em 31 de maio. As celebrações diárias seguem até esta sexta-feira (12), com missas todas as noites às 19h.

Data: encontro todas as noites até 12 de junho

encontro todas as noites até 12 de junho Horário: às 19h

às 19h Programação religiosa: ao final de cada celebração, haverá a tradicional distribuição dos pães abençoados e quermesse

Dia de Santo Antônio

No dia 13 de junho, data dedicada ao santo, a programação contará com missas de hora em hora, sempre nos horários ímpares.

Horários das missas: 7h, 9h, 11h, 13h, 15h, 17h e 19h

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Paróquia Santo Antônio do Partenon

A tradicional Festa de Santo Antônio do Partenon terá um significado especial neste ano, ao marcar os 150 anos do lançamento da Pedra Fundamental da histórica igreja no bairro Partenon.

150 anos da Pedra Fundamental

Para a ocasião, foi preparada uma programação especial para os devotos. As celebrações também recordam um importante marco franciscano, destacando a profunda proximidade espiritual entre os santos.

Data: durante o sábado (13)

durante o sábado (13) Marcos históricos: comemoração dos 150 anos da Pedra Fundamental da igreja e dos 800 anos da morte de São Francisco de Assis

comemoração dos 150 anos da Pedra Fundamental da igreja e dos 800 anos da morte de São Francisco de Assis Confraternização: chá com torta, pastel e cachorro quente servido no Salão Panorâmico da paróquia

Dia de Santo Antônio

No dia 13 de junho, data dedicada ao santo, a programação movimentará a comunidade com celebrações de hora em hora e procissões.

Horários das missas: de hora em hora, das 7h às 19h

de hora em hora, das 7h às 19h Procissões: caminhadas pelas ruas do bairro às 10h, 15h e 18h (esta última sendo a tradicional Procissão Luminosa, para a qual os fiéis são convidados a levar velas)

caminhadas pelas ruas do bairro às 10h, 15h e 18h (esta última sendo a tradicional Procissão Luminosa, para a qual os fiéis são convidados a levar velas) Programação religiosa: ao longo de todo o dia, haverá distribuição do pão abençoado, além de bênçãos aos devotos e aos objetos religiosos