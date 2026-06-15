Cake burguer? X-bolo? Doce que imita hambúrguer vira febre nas redes sociais e chega às docerias da Capital; veja onde encontrar

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Depois do morango do amor, dos bolos-pudim e dos festivais de fatias de torta, uma nova tendência gastronômica começou a ganhar espaço nas docerias de Porto Alegre.

Batizado de cake burguer, x-bolo ou hambubrownie, o doce chama atenção pela aparência: à primeira vista, parece um hambúrguer, mas basta uma mordida para descobrir que o pão é bolo ou brownie, a carne é brigadeiro e os molhos são, na verdade, cremes doces.

A receita surgiu em outras regiões do país e viralizou em redes sociais como o TikTok e o Instagram, onde vídeos da sobremesa acumulam milhões de visualizações. Agora, o doce começa a aparecer também na Capital, impulsionado pela curiosidade dos consumidores e pela busca constante por novidades gastronômicas.

O formato e o jeito de comer lembram o hambúrger, mas os ingredientes são doces que se misturam ao morder. Na foto, o doce da Dueto Gourmet. Renan Mattos / Agencia RBS

Na Brigaderia Ferreira's, a confeiteira Estefany Ferreira decidiu apostar na novidade justamente pelo volume de conteúdos sobre a iguaria nas redes.

Quando alguma coisa começa a ficar muito em alta, sempre procuro participar, porque o pessoal gosta de novidade e quer experimentar aquilo que está vendo na internet. Mas quis criar a minha própria versão, para me diferenciar ESTEFANY FERREIRA da Brigaderia Ferreira's

Versão autoral

Enquanto boa parte das receitas viralizadas utilizam morango, Estefany resolveu apostar em sabores inspirados em chocolates famosos. O resultado foi um "hambúrguer" de Ovomaltine Rocks e de Kinder Bueno, com direito a duas camadas de brigadeiro — ou "duas carnes", na linguagem do alimento original.

— O vídeo dessa versão dupla já passou de cinco milhões de visualizações. Foi disparado o que mais chamou atenção — afirma.

Sem loja física e com atuação voltada principalmente em encomendas de doces e salgados para eventos, a Brigaderia Ferreira's viu a procura aumentar rapidamente.

— Estamos recebendo mensagens até de pessoas de São Paulo e do Rio de Janeiro, perguntando se entregamos para fora do RS. Mas, hoje, a nossa estrutura não nos permite atender essa demanda — diz.

Hambúrguer duplo

Na versão mais famosa da Brigaderia Ferreira's, o pão do hambúrguer é substituído por camadas de pão de ló branco. Um creme de Kinder Bueno faz o papel da maionese e os "bifes" são formados por discos de brigadeiro de chocolate ao leite e brigadeiro branco, ambos cobertos com granulado. Há ainda uma camada de Nutella, que faz as vezes de molho, e pedaços do chocolate que inspira o sabor.

— A ideia é que pareça um hambúrguer, mas com sabores que as pessoas já gostam bastante — resume Estefany.

Os preços variam conforme o recheio. A versão de Kinder Bueno é vendida por R$ 35,90, enquanto a de Ovomaltine Rocks, que conta com apenas um "bife" de brigadeiro, sai a R$ 25,90.

Como não possui loja física, a Brigaderia Ferreira's comercializa os produtos principalmente por encomendas através das redes sociais. Os períodos em que os doces estão disponíveis para pronta entrega são divulgados no Instagram @brigadeiriaferreiras.

Demanda dos clientes

A tendência também ganhou espaço na Dueto Gourmet, cafeteria do bairro Petrópolis. As sócias Edmara Oliveira e Thawana Leite contam que a ideia partiu dos próprios clientes.

— Começaram a mandar mensagens perguntando quando faríamos a nossa versão, porque já esperavam que a gente lançasse alguma coisa parecida — relata Thawana.

Edmara completa:

A gente brinca que virou 'modinha', porque estamos sempre trazendo o que está em alta. Isso acaba nos aproximando dos clientes, pois eles sabem que aqui vão encontrar essas novidades. Mas quando colocamos à venda, a procura foi muito maior do que imaginávamos. EDMARA OLIVEIRA da Dueto Gourmet

Versão com brownie

Batizado pelo estabelecimentode "hambubrownie", o doce ganhou duas versões: uma feita com brownie tradicional de chocolate preto e outra com brownie de chocolate branco, o chamado blondie.

Na montagem, é o brownie que faz o papel do pão. O brigadeiro de chocolate ao leite reproduz o bife, enquanto um creme de Leite Ninho substitui a maionese. Há ainda morangos frescos, que, segundo as confeiteiras, representam as fatias de tomate do hambúrguer.

Segundo as empresárias, o lançamento, no final do mês passado, impulsionou as vendas em um período normalmente mais fraco para o estabelecimento.

— Foi um boom. Tivemos clientes que compraram por dias seguidos. Muita gente experimentava a versão tradicional e depois voltava para provar a de chocolate branco — conta Edmara.

O hambubrownie da Dueto Gourmet custa R$ 34,90. O produto pode ser comprado diretamente na loja (Av. Protásio Alves, 1.684) ou pelo WhatsApp (51) 98607-3172.

Será o novo morango do amor?

Apesar da repercussão, a confeiteira da Brigaderia Ferreira's acredita que o X-bolo não deve ser tão procurado quanto o morango do amor — outro doce que viralizou nas redes sociais e impulsinou as docerias da Capital.

— A graça desse produto está na brincadeira de estar comendo um "hambúrguer" e na curiosidade que ele desperta. Mas acredito que não será um fenômeno tão grande — avalia Estefany.

Já na Dueto Gourmet, tudo indica que o doce permanecerá no cardápio, mesmo depois que a onda inicial passar.