"A disciplina japonesa me deu a base. O Brasil me ensinou a criar": a história do imigrante que hoje é ourives em Porto Alegre

Ao atracar no Porto de Santos em 18 de junho de 1908, o navio Kasato Maru criou um marco: o primeiro grupo oficial de imigrantes japoneses desembarcava no Brasil. O mais de um século que passou foi tempo de sobra para se construírem histórias que ajudaram a forjar parte da identidade brasileira, marcada pela mistura de povos e culturas que aqui chegaram e se estabeleceram.

No meio dessas histórias, ora singulares, ora coletivas, está a de um menino que atravessou o oceano em 1958 fugindo dos fantasmas da guerra, que ajudou a família a construir uma nova vida no interior do Rio Grande do Sul e que transformou a precisão japonesa e a criatividade brasileira em uma trajetória de sucesso.

Masamitsu Okajima, 76 anos, é ourives em Porto Alegre. Mas essa é a parte fácil de contar.

A história que importa começa antes, do outro lado do mundo, no medo silencioso de um homem chamado Hideo Okajima. Sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, ele acompanhava com preocupação o início da Guerra da Coreia, no começo da década de 1950. Muitos japoneses temiam que mais um conflito atingisse novamente a região. Em Hokkaido, no extremo norte do Japão, havia o receio de uma possível invasão soviética.

Foi esse medo que levou Hideo e sua esposa, Iseko Okajima, a cogitar uma mudança radical: deixar o Japão e recomeçar a vida na América Latina. A decisão quase dividiu a família. Os parentes de Iseko eram contrários à imigração e chegou a se cogitar que ela permanecesse no Japão com parte dos filhos, enquanto Hideo partiria sozinho com os demais. Por anos, a questão ficou em aberto. Somente em 1958 ela concordou, e a família embarcou unida.

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Entre os passageiros estava Masa, então com oito anos, nascido próximo à cidade de Furano, na ilha de Hokkaido. Também viajavam seus três irmãos e a avó paterna. Nenhum deles imaginava que aquela travessia mudaria para sempre o destino da família Okajima.

A viagem permanece viva nas lembranças de Masa. Foi durante a travessia, viajando na terceira classe, que ele provou pela primeira vez pudim e Coca-Cola. Caminhava pelos corredores observando um mundo completamente novo. Recorda dos cardumes de golfinhos acompanhando a embarcação, dos peixes voadores cruzando o oceano e das paradas em diferentes portos:

— Era muita novidade para um garoto de oito anos.

Uma das imagens mais marcantes aconteceu quando o navio entrou na Baía de Guanabara. O menino japonês observava fascinado os prédios brancos de Copacabana e, ao fundo, a figura do Cristo Redentor. Depois vieram Santos, Rio Grande e, finalmente, Porto Alegre.

— Me lembro de grande movimento de japoneses que estavam no porto nos recebendo. Viemos para Porto Alegre, me lembro de balsas cruzando o rio, porque não tinha a ponte do Guaíba.

Os primeiros anos no Rio Grande do Sul foram marcados por muito trabalho. A família passou por diferentes propriedades rurais em Guaíba e Taquari até conseguir se estabelecer. Hideo nunca desistia. Mesmo diante das dificuldades, mantinha uma postura otimista.

Anos depois, uma grande safra de tomates permitiu a compra dos primeiros dois hectares de terra no distrito de Mariante, em Venâncio Aires. Para Masa, a principal herança recebida do pai não foi a terra, mas a postura diante da vida.

— Nunca vi meu pai se queixando. Ele sempre procurava uma solução — recorda.

A adaptação ao Brasil também passou pela escola. Matemática, física e geometria ele dominava com facilidade. O maior desafio era o português.

Em Lajeado, uma família influente o acolheu para que pudesse continuar os estudos em uma escola luterana. Pela primeira vez, o adolescente precisou viver longe dos pais e dos irmãos. A convivência com pessoas de outra realidade ampliou seus horizontes e ajudou a moldar sua visão de mundo.

Foi ainda adolescente que conheceu um amigo filho de garimpeiros. A amizade abriu a Masa o universo das pedras preciosas, tema que definiria sua vida profissional.

Em Porto Alegre, começou a trabalhar e a viajar pelo Brasil. Passou temporadas no Rio de Janeiro e conheceu diferentes regiões do país. Mais tarde ingressou em um curso de lapidação em Lajeado, onde se destacou rapidamente. A precisão exigida pelo ofício combinava com sua facilidade para matemática e geometria.

Em 1976, ao concluir a formação, foi convidado a ensinar. Nascia ali uma trajetória que atravessaria décadas, primeiro como lapidador, depois como ourives e, mais tarde, aprofundando conhecimentos em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, uma das principais referências mundiais no comércio de pedras preciosas.

Masa tem uma explicação simples para o que construiu:

— A disciplina japonesa me deu a base. O Brasil me ensinou a criar.

A mesma mistura aparece em sua vida pessoal. Apaixonou-se pela brasileira Suzana Ribeiro Monteiro, formando uma família que representa a miscigenação tão característica do país. Juntos tiveram três filhos: Joodi Michael Okajima, Yoko Bruna Okajima e Victor Satoschi Okajima.

Para Masa, uma das maiores riquezas do Brasil é justamente essa mistura de origens e culturas.

O contexto da chegada dos japoneses

Segundo a professora Tomoko Kimura, a chegada dos primeiros japoneses em 1908 ocorreu em um contexto de necessidade de mão de obra no Brasil, após as grandes correntes de imigração alemã e italiana.

Décadas mais tarde, depois da interrupção causada pela Segunda Guerra Mundial, Brasil e Japão retomaram o movimento migratório. Na década de 1950, quando a família Okajima veio para o país, havia interesse do governo gaúcho em receber imigrantes japoneses.

A professora destaca que uma das principais contribuições dos japoneses para o Rio Grande do Sul foi a produção de hortaliças. Em um Estado marcado pela tradição do churrasco, o aumento do consumo de verduras ajudou a melhorar a qualidade de vida da população gaúcha. Mais do que isso, os imigrantes e seus descendentes trouxeram valores que permanecem vivos até hoje.

— A importância dada à educação, à disciplina e ao esforço são contribuições que ajudaram no desenvolvimento da sociedade — afirma Tomoko.

Para a professora, a união de Masa com Suzana Ribeiro Monteiro é o encontro entre culturas que caracteriza a formação brasileira.

Mais de um século após a chegada do Kasato Maru, histórias como a de Masamitsu Okajima ajudam a entender que a imigração japonesa não se resume à memória de um desembarque. Ela continua viva nas famílias, nos ofícios, nos valores e nas múltiplas identidades que ajudaram a formar o Brasil.