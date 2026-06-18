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"A disciplina japonesa me deu a base. O Brasil me ensinou a criar": a história do imigrante que hoje é ourives em Porto Alegre

Masamitsu Okajima, 76 anos, relembra a vinda da família para território brasileiro na metade do século passado. Imigração de japoneses no país teve início em 18 de junho de 1908

Jeff Botega

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