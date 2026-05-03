Venâncio Aires reúne 1.363 pessoas para a maior mateada do mundo

Venâncio Aires reuniu 1.363 pessoas para a maior mateada do mundo. Fenachim / Divulgação

A cidade de Venâncio Aires (RS), no Vale do Rio Pardo, registrou um novo recorde mundial na manhã deste sábado (2) ao promover a maior mateada do mundo.

Ao todo, 1.363 pessoas se reuniram no Parque do Chimarrão para tomar ao mesmo tempo a bebida que é símbolo do Rio Grande do Sul. A ação ocorreu durante a Festa Nacional do Chimarrão (Fenachim).

O objetivo foi superar o recorde anterior, que pertencia à cidade de Assunção, capital do Paraguai, onde 1.332 pessoas participaram de uma mateada em 2017. Com a nova marca, a organização da Fenachim vai formalizar o feito para o Guinness Book, o livro dos recordes.

— A gente vai encaminhar as evidências com fotografias, com a distribuição dos números — explica a coordenadora de comunicação da Fenachim, Daiana Nervo.

A entidade que organiza o Guinness Book tem prazo de até 12 semanas para analisar a documentação e confirmar oficialmente o recorde.

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Importância cultural

O sentimento de orgulho tomou conta dos participantes da Fenachim, que celebraram a conquista para a autointitulada "Capital Nacional do Chimarrão".

— Já pensou ficar depois do Paraguai sendo a capital do chimarrão? Não! Não tem pra eles — comemora a administradora de empresas Meri Marquetto.

Para o servidor público Romeo Chala, participar do evento foi a realização de um desejo antigo:

— A gente já sonhava com isso de ser a maior mateada do mundo, então poder participar disso é algo muito gratificante.

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A jornalista Veridiana Rohsler destacou a importância cultural da bebida para a região:

— Não tem Fenachim sem chimarrão, assim como quase não tem um dia bom para o venâncio-airense, para o gaúcho, sem chimarrão.