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Venâncio Aires reúne 1.363 pessoas para a maior mateada do mundo

Evento na Festa Nacional do Chimarrão superou a marca anterior, de 1.332 pessoas, registrada no Paraguai em 2017; documentação será enviada ao Guinness Book para validação

Diego Nuñez

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Michelle Pertile

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