Comportamento

Missões 400 anos
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Traçado espanhol, liderança religiosa e tradição guarani: o modelo das reduções jesuíticas que moldou cidades do RS

Povoados autônomos, com economia própria e poder compartilhado, deixaram legado visível na dinâmica comunitária e no espaço público, do Interior à capital gaúcha

Fábio Schaffner

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Jeff Botega

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