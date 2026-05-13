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"Torto Arado" e "A Cabeça do Santo" serão enredos no Carnaval do Rio em 2027

Escolas Unidos de Vila Isabel e Unidos da Tijuca apostam em romances contemporâneos e sucessos editoriais para os desfiles do próximo ano

Frederico Feijó

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