"Torto Arado" e "A Cabeça do Santo" serão enredos no Carnaval do Rio em 2027

Heitor dos Prazeres foi homenageado pela Vila Isabel no Carnaval deste ano. Eduardo Hollanda / Divulgação Rio Carnaval

Dois dos maiores sucessos recentes da literatura brasileira estarão na Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2027. A Unidos de Vila Isabel anunciou, nesta quarta-feira (13), que levará para a avenida o enredo Torto Arado – Sobre a terra há de viver sempre o mais forte, inspirado no livro Torto Arado, de Itamar Vieira Junior.

Já a Unidos da Tijuca vai desfilar com um enredo baseado em A Cabeça do Santo, da escritora cearense Socorro Acioli.

As escolas de samba do Rio de Janeiro reforçam uma tendência cada vez mais presente na avenida: transformar livros em samba-enredo. As duas obras se tornaram fenômenos editoriais nos últimos anos e agora chegam ao Carnaval como ponto de partida para narrativas sobre desigualdade, religiosidade popular, ancestralidade e resistência.

"Torto Arado", de Itamar Vieira Junior, se tornou um dos maiores fenômenos recentes da literatura brasileira. Todavia / Divulgação

Fenômeno literário na Avenida

Publicado em 2019, Torto Arado ultrapassou a marca de 1 milhão de exemplares vendidos e venceu prêmios como Jabuti, Oceanos e LeYa. O romance acompanha a trajetória de duas irmãs em uma comunidade rural marcada por conflitos ligados à terra e às heranças da escravidão.

O desfile da Vila Isabel será desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, em parceria com o pesquisador Vinícius Natal. Segundo eles, a proposta não será uma adaptação literal do livro, mas uma leitura carnavalesca inspirada principalmente no universo do Jarê, religião de matriz africana tradicional da Chapada Diamantina.

A escolha do anúncio no dia 13 de maio, data da abolição da escravidão no Brasil, também foi tratada pela escola como uma provocação sobre a permanência das desigualdades raciais no país.

Autor da obra, Itamar Vieira Junior comemorou a homenagem e destacou a força simbólica do Carnaval.

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— O samba tem a capacidade de transformar memória em celebração e resistência — afirmou.

A Vila Isabel será a quarta escola a desfilar no domingo, em 7 de fevereiro de 2027.

“A Cabeça do Santo”, romance de Socorro Acioli, é ambientado no sertão cearense. Reprodução / Divulgação

Romance cearense na Sapucaí

Já a obra A Cabeça do Santo, da escritora Socorro Acioli, foi escolhida pela Unidos da Tijuca. Publicado em 2014, o livro mistura realismo fantástico e religiosidade popular ao contar a história de Samuel, homem que passa a viver dentro da cabeça abandonada de uma gigantesca estátua de Santo Antônio no interior do Ceará.

A história é inspirada em um caso real ocorrido em Caridade, no Ceará, onde uma imagem monumental do santo permaneceu por décadas sem cabeça, transformando-se em símbolo cultural da cidade.

O carnavalesco Lucas Milato tem como expectativa transformar o desfile em “onírico, lúdico e fantasioso”. Já a autora afirmou que será a primeira vez que acompanhará um desfile na Sapucaí.

— Vou passar este ano vivendo o Carnaval. Minha maior emoção é ver o Carnaval e a literatura juntos para o povo, para o Brasil e o mundo inteiro — disse.

Em 2024, a Portela transformou o romance “Um Defeito de Cor”, em um dos desfiles mais elogiados. Alexandre Vidal / Divulgação Rio Carnaval

Literatura já inspirou grandes desfiles

A aproximação entre literatura e escolas de samba vem crescendo nos últimos anos. Em 2024, a Portela levou para a avenida Um Defeito de Cor, romance de Ana Maria Gonçalves considerado um dos livros mais importantes da literatura brasileira contemporânea.