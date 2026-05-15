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Simone Mendes, Alok, Turma do Pagode e mais: os shows confirmados da 37ª Oktoberfest de Igrejinha

Evento reúne mais de 70 apresentações em sete palcos, com atrações nacionais e passaporte válido para todos os dias

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