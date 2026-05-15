Simone Mendes, Alok, Turma do Pagode e mais: os shows confirmados da 37ª Oktoberfest de Igrejinha

Simone Mendes e Alok estão entre as atrações da 37ª edição da Oktoberfest. Oktoberfest de Igrejinha / Divulgação

Mais do que uma celebração da cultura germânica, a Oktoberfest de Igrejinha também mostra sua força nos palcos: os shows transformam cada noite em um espetáculo à parte. Entre atrações nacionais, bandas típicas e aquela energia coletiva que só a festa tem, a 37ª edição, que será realizada de 9 a 18 de outubro, promete embalar o público.

O Parque de Eventos Almiro Grings, em Igrejinha, recebe uma programação com mais de 70 shows, distribuídos em sete palcos.

Entre os destaques, nomes nacionais como Simone Mendes, Di Ferrero, Turma do Pagode, Traia Véia, Guilherme e Benuto, Acústicos & Valvulados e Alok reforçam uma agenda pensada para reunir diferentes públicos e estilos musicais.

A edição deste ano traz mudanças já no primeiro domingo de festa, que passa a contar com dois grandes shows, além da ampliação do passaporte solidário, agora válido em todos os dias do evento.

— A programação da 37ª Oktoberfest de Igrejinha foi construída com muito planejamento, escuta e cuidado para representar tudo aquilo que move a nossa festa. Entendemos que ela é um grande brinde às nossas raízes, à alegria de estarmos juntos, ao trabalho voluntário e à conexão entre as pessoas — destaca a presidente da 37ª edição, Aline Hess.

Assim como no ano passado, a Eisenbahn seguirá como marca oficial de chopp da festa. Já as bebidas não alcoólicas serão fornecidas pela Coca-Cola.

Palco principal reúne shows para brindar diferentes gerações

A abertura da Oktoberfest de Igrejinha ocorre em 9 de outubro e contará com o show de Simone Mendes. A artista é um dos maiores nomes da música brasileira atual.

Entre seus sucessos, Erro Gostoso, Dois Fugitivos e Dois Tristes somam milhares de visualizações nas plataformas digitais, assim como o feat com o grupo Menos é Mais, P do Pecado, música mais ouvida do Brasil em 2025.

No dia 11 de outubro, será a vez da Turma do Pagode e do quarteto Traia Véia comandarem a festa no palco principal.

Já em 16 de outubro o público poderá acompanhar a apresentação da dupla sertaneja Guilherme e Benuto.

O encerramento da programação nacional, em 18 de outubro, ficará por conta de Alok, um dos artistas brasileiros mais influentes da atualidade e uma das maiores referências da música eletrônica mundial.

A agenda também contará com o Super Sábado, formato que amplia a diversidade musical da festa e aposta no pop rock nacional. Em 10 de outubro, a atração será Di Ferrero, ex-vocalista da banda NX Zero que agora aposta na carreira solo.

No dia 17, quem sobe ao palco é a Acústicos & Valvulados, banda de rock brasileira que, em 2026, celebra 35 anos de carreira.

Sete palcos dão ritmo à diversidade da festa

A Oktoberfest de Igrejinha espalhará música e animação entre sete palcos. Entre as bandas de baile, fazem parte do repertório Banda 10, Banda Amazônia, Banda Danúbio Azul, Banda Nave Som, Banda Nina, Banda Porto do Som, Brilha Som, Indústria Musical, Musical JM, Os Atuais, Terceira Dimensão e The Willers.

Além disso, as bandas tradicionais também marcarão presença com: Banda Baila Baila, Banda Bier Fest, Banda Exemplo, Banda Luar, Banda Periquito, Banda Quantum, Banda Santa Cruz, Banda Tricolor, entre outras.

As bandinhas alemãs retornam ao evento com atrações como: Banda Típica Alles Bier, Banda Típica Amigos do Caneco, Banda Típica Canecão do Vale, Banda Típica Imigrante e Banda Típica Macega Show.

Durante a noite, a música eletrônica ganha espaço com DJs. Entre os confirmados estão: DJ Baruffi, DJ Cabeção, DJ Duque, DJ Severo e DJ Vyolo.

Já a cena autoral e independente terá destaque com bandas alternativas como: All Pargatas, All The Rocks, Banda Cava, Banda TPM, Barô Banda, Casal das Domingueiras, Cego do Violão, Ciladas Band, Cristian Dutra, entre outras.

Oktober oferece passaporte para todos os shows

Entre as novidades desta edição está o lançamento dos passaportes de ingressos, modalidade que dará acesso a todos os dias da Oktoberfest, incluindo os shows nacionais. O sistema permitirá entrada e saída livre do parque por meio de biometria facial.

Além de desconto especial, parcelamento em até seis vezes sem juros no cartão de crédito e isenção da taxa de conveniência, 20% da receita obtida com a venda dos passaportes será destinada diretamente ao Hospital Bom Pastor, de Igrejinha.

Neste primeiro momento, apenas os ingressos do passaporte estão disponíveis no site oficial da festa. Confira os valores:

Passaporte Arena: 6x de R$ 29,90

6x de R$ 29,90 Passaporte Área Vip Open Bar: 6x de R$ 189,90

6x de R$ 189,90 Passaporte Camarote: 6x de R$ 316

As entradas individuais, válidas para um único dia, poderão ser adquiridas em breve, tanto no site quanto nos pontos físicos de venda em Igrejinha.