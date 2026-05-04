Quais os próximos feriados de 2026? 

Depois do Dia do Trabalhador, 2026 ainda tem seis feriados nacionais, cinco deles com possibilidade de emendar com final de semana.
O próximo feriado nacional será em 7 de setembro, Independência do Brasil, com possibilidade de prolongação com o final de semana.
O Corpus Christi, em 4 de junho, será em ponto facultativo.
Calendário dos próximos feriados em 2026
Setembro
- 7 de setembro — segunda-feira: Independência do Brasil (feriado nacional)
Outubro
- 12 de outubro — segunda-feira: Dia de Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
Novembro
- 2 de novembro — segunda-feira: Dia de Finados (feriado nacional)
- 15 de novembro — domingo: Proclamação da República (feriado nacional)
- 20 de novembro — sexta-feira: Dia da Consciência Negra (feriado nacional)
Dezembro
- 25 de dezembro — sexta-feira: Natal (feriado nacional)