Quais os próximos feriados de 2026? 

Maioria dos feriados cairão em sextas e segundas-feiras. Piman Khrutmuang / stock.adobe.com

Depois do Dia do Trabalhador, 2026 ainda tem seis feriados nacionais, cinco deles com possibilidade de emendar com final de semana.

O próximo feriado nacional será em 7 de setembro, Independência do Brasil, com possibilidade de prolongação com o final de semana.

O Corpus Christi, em 4 de junho, será em ponto facultativo.

Calendário dos próximos feriados em 2026

Setembro

7 de setembro — segunda-feira: Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 de outubro — segunda-feira: Dia de Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

Novembro

2 de novembro — segunda-feira: Dia de Finados (feriado nacional)

Dia de Finados (feriado nacional) 15 de novembro — domingo: Proclamação da República (feriado nacional)

Proclamação da República (feriado nacional) 20 de novembro — sexta-feira: Dia da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro