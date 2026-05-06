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"Pipoca é muito melhor que popcorn", diz jornalista americano apaixonado pelo Brasil

William Jeffrey, criador do canal 'Diacho de Gringo', falou sobre as diferenças culturais entre Brasil e Estados Unidos no programa 'Timeline', da Rádio Gaúcha, transmitido ao vivo da Gramado Summit

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