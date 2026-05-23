Ordem de desfiles do Carnaval 2027 de Porto Alegre é definida; confira o horário de cada agremiação

O sorteio foi realizado na quadra da Fidalgos e Aristocratas. Gustavo Gossen / Agência RBS

A história do Carnaval de Porto Alegre 2027 começou a ser escrita na noite desta sexta-feira (22). O sorteio da ordem de desfiles das escolas de samba definiu a programação para os dias 13, 19 e 20 de fevereiro do próximo ano.

Entre as principais novidades anunciadas, está a retomada do formato tradicional: na sexta-feira (19), desfilam exclusivamente as escolas do Grupo Prata, enquanto o sábado (20) será reservado às agremiações da elite, que compõem o Grupo Ouro. Uma semana antes, em 13 de fevereiro, as agremiações do Grupo Bronze competem na Esplanada da Restinga.

O sorteio foi realizado na quadra da Fidalgos e Aristocratas, na Capital, e reuniu representantes das escolas de todos os grupos. Durante o evento, também foram divulgadas outras datas importantes do calendário do Carnaval 2027. Confira abaixo.

Confira a ordem dos desfiles

13 de fevereiro (sábado)

Apenas Grupo Bronze

Ordem - Bronze 13/2/27

21h - Imortais Tricolores

- Imortais Tricolores 22h - Gaviões da Vila Nova

- Gaviões da Vila Nova 23h - Acadêmicos da Orgia

- Acadêmicos da Orgia 0h - Império da Zona Norte

- Império da Zona Norte 1h - Cohab Santa Rita

- Cohab Santa Rita 2h - União da Vila do IAPI

- União da Vila do IAPI 3h - Unidos do Guajuviras

19 de fevereiro (sexta-feira)

Apenas Grupo Prata

20h20min - Mocidade

- Mocidade 21h25min - Samba Puro

- Samba Puro 22h30min - Realeza

- Realeza 23h35min - Praiana

- Praiana 0h40min - Império do Sol

- Império do Sol 1h45min - Filhos de Maria

- Filhos de Maria 2h50min - Vila Mapa

- Vila Mapa 3h55min - Imperatriz D. Leopoldina

- Imperatriz D. Leopoldina 5h - Protegidos

20 de fevereiro (sábado)

Apenas Grupo Ouro

20h - Tribo Os Comanches

- Tribo Os Comanches 20h50min - Copacabana

- Copacabana 22h05min - União da Tinga

- União da Tinga 23h20min - Gravataí

- Gravataí 0h35min - Vila Isabel

- Vila Isabel 1h50min - Imperadores

- Imperadores 3h05min - Fidalgos e Aristocratas

- Fidalgos e Aristocratas 4h20min - Restinga

- Restinga 5h35min- Bambas da Orgia

Outras datas definidas

Outubro - início das vendas de camarotes e frisas

7/11 - Escolha da Corte

- Escolha da Corte 5/12 - Mostra de Samba-Enredo (Prata e Bronze)

- Mostra de Samba-Enredo (Prata e Bronze) 12/12 - Mostra de Samba-Enredo (Ouro e Tribo)

- Mostra de Samba-Enredo (Ouro e Tribo) 8, 15 e 22/1 - Descida da Borges

- Descida da Borges 22/2 - Apuração do Carnaval

- Apuração do Carnaval 10/4 - Estandarte de Ouro