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Notícia

Ordem de desfiles do Carnaval 2027 de Porto Alegre é definida; confira o horário de cada agremiação

A programação ocorre nos dias 19 e 20 de fevereiro, sendo que cada grupo volta a desfilar em um dia próprio.

Gustavo Gossen

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