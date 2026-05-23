Ordem de desfiles do Carnaval 2027 de Porto Alegre é definida; confira o horário de cada agremiação

A história do Carnaval de Porto Alegre 2027 começou a ser escrita na noite desta sexta-feira (22). O sorteio da ordem de desfiles das escolas de samba definiu a programação para os dias 13, 19 e 20 de fevereiro do próximo ano.
Entre as principais novidades anunciadas, está a retomada do formato tradicional: na sexta-feira (19), desfilam exclusivamente as escolas do Grupo Prata, enquanto o sábado (20) será reservado às agremiações da elite, que compõem o Grupo Ouro. Uma semana antes, em 13 de fevereiro, as agremiações do Grupo Bronze competem na Esplanada da Restinga.
O sorteio foi realizado na quadra da Fidalgos e Aristocratas, na Capital, e reuniu representantes das escolas de todos os grupos. Durante o evento, também foram divulgadas outras datas importantes do calendário do Carnaval 2027. Confira abaixo.
Confira a ordem dos desfiles
13 de fevereiro (sábado)
Apenas Grupo Bronze
Ordem - Bronze 13/2/27
- 21h - Imortais Tricolores
- 22h - Gaviões da Vila Nova
- 23h - Acadêmicos da Orgia
- 0h - Império da Zona Norte
- 1h - Cohab Santa Rita
- 2h - União da Vila do IAPI
- 3h - Unidos do Guajuviras
19 de fevereiro (sexta-feira)
Apenas Grupo Prata
- 20h20min - Mocidade
- 21h25min - Samba Puro
- 22h30min - Realeza
- 23h35min - Praiana
- 0h40min - Império do Sol
- 1h45min - Filhos de Maria
- 2h50min - Vila Mapa
- 3h55min - Imperatriz D. Leopoldina
- 5h - Protegidos
20 de fevereiro (sábado)
Apenas Grupo Ouro
- 20h - Tribo Os Comanches
- 20h50min - Copacabana
- 22h05min - União da Tinga
- 23h20min - Gravataí
- 0h35min - Vila Isabel
- 1h50min - Imperadores
- 3h05min - Fidalgos e Aristocratas
- 4h20min - Restinga
- 5h35min- Bambas da Orgia
Outras datas definidas
Outubro - início das vendas de camarotes e frisas
- 7/11 - Escolha da Corte
- 5/12 - Mostra de Samba-Enredo (Prata e Bronze)
- 12/12 - Mostra de Samba-Enredo (Ouro e Tribo)
- 8, 15 e 22/1 - Descida da Borges
- 22/2 - Apuração do Carnaval
- 10/4 - Estandarte de Ouro
O evento teve apresentação de Odir Ferreira e Renan Silva Neves. Estiveram presentes o secretário-adjunto municipal da Cultura, Clóvis André; a presidente da União das Entidades Carnavalescas de Todos os Grupos e Abrangentes de Porto Alegre (UECGAPA), Kelly Ramos; o presidente da União das Escolas de Samba de Porto Alegre (UESPA), Juarez Gutierres de Souza; a rainha do Carnaval, Kerolyn Jordana; a segunda princesa Carolina Ferreira; a rainha da Corte da Diversidade, Isis Bragança; com a primeira princesa Vitória Santos.