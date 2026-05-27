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O intelectual pop: Leandro Karnal reflete sobre fé, haters e paternidade

Em entrevista ao RivoTalks, historiador e filósofo relembra formação religiosa e ateísmo, analisa o ódio nas redes e reflete sobre Jesus, filhos e o Brasil contemporâneo

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