O intelectual pop: Leandro Karnal reflete sobre fé, haters e paternidade

Por décadas, o professor e historiador Leandro Karnal construiu a imagem pública de um intelectual capaz de traduzir filosofia, religião e comportamento em linguagem acessível. Em entrevista ao RivoTalks, Karnal percorreu memórias da infância em São Leopoldo, falou sobre sua formação jesuíta, explicou por que rejeita o rótulo de ateu e analisou temas contemporâneos como o ódio nas redes sociais, a paternidade e a busca por sentido.

Com humor, referências históricas e digressões eruditas, o gaúcho misturou episódios pessoais e reflexões filosóficas ao longo da conversa. A seguir, os principais destaques da entrevista:





“O que eu sou hoje devo em parte à formação religiosa”

Karnal relembra a forte influência da educação católica em sua trajetória intelectual. Ex-aluno de instituições jesuítas, ele atribui à formação religiosa o gosto pelo estudo sistemático, pela leitura e pela disciplina.

Segundo o historiador, crescer em uma época sem internet e sem estímulos digitais constantes favorecia a concentração e a dedicação prolongada aos livros.

- O estudo de latim, de história, de filosofia focado em um livro por muitas horas...talvez hoje eu não conseguisse fazer o que eu fiz se tivesse distrações a todo insante - reflete.

Ele também destaca o ambiente cultural de São Leopoldo nas décadas de 1970 e 1980. Apesar de ser uma cidade menor, o município reunia seminários, faculdades religiosas, cineclubes e intensa produção artística.

- Era uma experiência cultural muito acima da média. A universidade era o grande fato da cidade.





O acaso como motor da vida

Ao comentar sua trajetória acadêmica, Karnal afirma que muitas escolhas decisivas aconteceram por acaso. Ele conta que chegou à USP disposto a pesquisar jesuítas no Brasil colonial, mas acabou direcionado ao estudo do México porque era o tema disponível para bolsas de pesquisa.

A mudança, segundo ele, redefiniu sua carreira. "A vida é fruto muito mais do acaso do que das escolhas", diz. O filósofo relacionou a ideia ao conceito maquiaveliano de “virtù” e “fortuna”: a combinação entre preparo e acidente.

Foi dessa guinada que nasceu sua especialização em teatro franciscano no México do século XVI, tema de pesquisas e livros posteriores.





“A filosofia não serve para nada, porque ela não é serva”

Um dos momentos mais provocativos da entrevista surge quando Karnal responde a críticas frequentes sobre temas acadêmicos considerados excessivamente específicos. Ao comentar debates sobre a utilidade de pesquisas universitárias, ele recuperou uma frase de seu ex-professor Franklin Leopoldo e Silva:

- A filosofia não serve para nada, porque a filosofia não é serva. Ela é senhora.

Para Karnal, a relevância de uma pesquisa não depende apenas do tema, mas da profundidade teórica e documental do trabalho. Segundo ele, estudos aparentemente periféricos podem revelar aspectos centrais da sociedade. "Eu posso fazer uma tese imbecil sobre Revolução Industrial e posso fazer uma grande tese sobre rap e corporalidade", argumenta.





Ateísmo sem trauma

Apesar da formação profundamente religiosa, Karnal afirma que nunca rompeu com a fé por ressentimento. Ao longo da conversa, ele rejeita o rótulo “ateu” por considerar que a palavra define alguém apenas pela negação.

- Ateu é algo que nasce de um religioso para tentar situar uma coisa incômoda, que é o outro.

O historiador diz continuar fascinado pelo fenômeno religioso, pelas igrejas, pelos símbolos e pela experiência cultural da espiritualidade. "Eu adoro ambiente religioso. Entro em igrejas na Europa para ver a arquitetura, para observar. Não tenho nenhuma raiva da religião. Tenho profundo interesse", comenta. Karnal afirma ainda que mantém amizade com padres, cardeais, rabinos e líderes islâmicos.





Filhos, medo e permanência

A conversa também passou por temas familiares. Questionado sobre paternidade, Karnal afirma que ter filhos altera profundamente a percepção humana sobre medo e permanência. "Filhos introduzem medo", reflete. Ao citar o psicanalista Contardo Calligaris, ele sugere que, em uma sociedade menos religiosa, os filhos se tornam uma forma simbólica de continuidade.

- Como nós não acreditamos mais em Deus, a minha eternidade depende de um filho.

Karnal ainda refletiu sobre o papel dos padrinhos - tema levantado em uma participação da jornalista Gabriela Prioli durante a entrevista. Segundo ele, a figura do padrinho surgiu em um contexto histórico de alta mortalidade. Ao comentar sua relação com afilhados, o historiador afirma que crianças ajudam adultos a romperem com a obsessão pela ordem.