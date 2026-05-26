"Nós não chegamos a nenhum lugar sozinhos", destaca nova 1ª Prenda do RS após conquista 

A prenda venceu a disputa realizada no último fim de semana, em Erechim, no norte gaúcho. 19ª Região Tradicionalista / Divulgação

Aos 24 anos, a santa-mariense Luiza Berger Von Ende conquistou o título de 1ª Prenda do Rio Grande do Sul e levou também o direito de a cidade da Região Central sediar a 56ª Ciranda Cultural de Prendas, no ano que vem.

Representante do DTG Noel Guarany e da 13ª Região Tradicionalista, ela venceu 18 concorrentes na 55ª Ciranda, que ocorreu no último fim de semana em Erechim, no norte do Estado.

Na apresentação ao público, Luiza uniu diferentes expressões da tradição gaúcha: tocou violão, dançou e apresentou um tema cultural sorteado. A ela, coube falar sobre os desafios de manter vivas as tradições gaúchas.

— Essa vitória, esse título, é muito mais do que individual. Ele tem cada pessoa que participou disso de alguma forma. Nós não chegamos em nenhum lugar sozinhos — afirmou, em entrevista à Rádio Gaúcha Santa Maria.

Luiza escolheu tocar violão, entre as possibilidades de declamar, cantar ou executar um instrumento para avaliação. 19ª Região Tradicionalista / Divulgação

O sonho volta para casa

A conquista de Luiza também reforça uma história já construída pelo DTG Noel Guarany. Em 2019, Gabriela Sarturi Rigão tornou-se a primeira integrante da entidade a alcançar o título de 1ª Prenda do Estado.

Na época, porém, a pandemia impediu que Santa Maria sediasse a Ciranda de 2020, que acabou transferida para Porto Alegre e realizada em formato simplificado.

— Durante a pandemia, nós não pudemos realizar nenhum evento presencial. Naquela ocasião, esse sonho teve que ficar sendo somente um sonho. Então, é uma honra em dobro para mim trazer essa oportunidade de volta para nossa casa — disse.

Um ano de compromissos

Até maio de 2027, Luiza representará o Rio Grande do Sul em eventos tradicionalistas pelo Estado. Mais do que a agenda intensa e a visibilidade da faixa, ela destaca o compromisso social que acompanha o título:

— Eu recebi a oportunidade de trabalhar mais voluntariamente pelas pessoas, pelas comunidades e pelas regiões.

Novas nove prendas ficam no cargo até maio de 2027. MTG / Divulgação

Confira as demais integrantes da gestão estadual:

CATEGORIA ADULTA

1ª Prenda - Luiza Berger Von Ende - DTG Noel Guarany, 13ª RT (Santa Maria

- Luiza Berger Von Ende - DTG Noel Guarany, 13ª RT (Santa Maria 2ª Prenda - Luiza Tormes - CTG Sangue Nativo, 22ª RT (Parobé)

- Luiza Tormes - CTG Sangue Nativo, 22ª RT (Parobé) 3ª Prenda - Luisa Tormöhlen - CTG Sentinela do Rio Grande, 20ª RT (Independência)

CATEGORIA JUVENIL

1ª Prenda - Dara Montagna Neto - CTG Mata Nativa, 12ª RT (Canoas)

- Dara Montagna Neto - CTG Mata Nativa, 12ª RT (Canoas) 2ª Prenda - Yasmin Andrade Sauer - Centro Nativista Boitatá, 3ª RT (São Borja)

- Yasmin Andrade Sauer - Centro Nativista Boitatá, 3ª RT (São Borja) 3ª Prenda - Izabelly Borges Albrecht - CCN Piazito Carreteiro, 9ª RT (Ijuí)

CATEGORIA MIRIM