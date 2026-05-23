"Não desisti porque era meu filho e ele estava me esperando": pai adotivo obtém indenização para o filho pela demora na adoção

Luis e o filho, Marcelo, no processo de aproximação em 2021 e 2022 (esquerda) e quando conseguiram a certidão de nascimento, em 2025 (direita). Arquivo Pessoal / Arte GZH / Agência RBS

Foram anos esperando por um documento que oficializasse o que já existia na vida real. Marcelo entrou no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) em 2017, ainda criança, mas foi somente no ano passado que veio a certidão de nascimento definitiva, oficializando o papel de pai que o empresário Luis Levay já tentava ocupar desde 2021 por vias legais.

Nesta segunda-feira (25) celebra-se o Dia Nacional da Adoção. Instituída em 2002, a data conscientiza sobre a importância do gesto, mas também serve para que se debata os principais gargalos legais para ampliar as adoções no Brasil. Entre eles, o tempo excessivo para a destituição do poder familiar.

Antigamente denominado "pátrio poder", o termo se refere a um conjunto de deveres e responsabilidades atribuídos aos pais para garantir a proteção e o desenvolvimento da criança. Quando há abandono, negligência ou violação desses deveres, pode ocorrer a destituição do poder familiar, medida indispensável para viabilizar a adoção. Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determine que esse procedimento seja concluído em até 120 dias, pode demorar mais.

— O problema não é a demora do processo em si, mas sim quanto tempo a criança fica institucionalizada aguardando ser finalizado. Chega a ser um pouco cruel. Muita gente acaba desistindo por causa dessa morosidade. Eu não desisti porque, desde que vi a foto dele, sabia que era meu filho, que ele estava me esperando, e eu não me importava com os desafios porque sentia que precisava trazer ele para casa — defende Luis Levay, 47 anos.

Em decisão proferida em abril deste ano, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) reconheceu, de forma inédita, falhas na condução desse processo de destituição do poder familiar e determinou que o Estado indenize em R$ 15 mil o Marcelo, hoje com 16 anos, que permaneceu por mais tempo do que o recomendado em acolhimento institucional.

Processo pode ser trabalhoso e lento

Atualmente, no Brasil, o processo de destituição do poder familiar pode ser iniciado pelo Ministério Público ao constatar situações de abandono, negligência ou violência contra a criança e o adolescente. O caso é analisado pela Vara da Infância e da Juventude, responsável por decidir se a medida é necessária. O juiz ouve os pais, a criança, testemunhas e profissionais envolvidos para avaliar a situação.

Se a destituição do poder familiar é determinada pela Justiça, os pais deixam de ter responsabilidade legal sobre a criança. Segundo a promotora da Infância e da Juventude de Porto Alegre Cinara Vianna Dutra Braga, a primeira medida após a decisão é buscar parentes próximos, como avós, tios ou outros parentes (a chamada "família extensa"), para manter a criança na família de origem. Apenas quando essa possibilidade é descartada é que a criança se torna legalmente apta para adoção.

No Brasil, apenas 17% das crianças e adolescentes acolhidos estão legalmente aptos para adoção. O cenário se mantém semelhante no Rio Grande do Sul, onde o índice é de 18,5%, e em Porto Alegre, que registra 15,7%.

A promotora Cinara exemplifica:

— Vamos supor que o Conselho Tutelar flagrou uma situação de vulnerabilidade e levou uma criança de cinco anos para acolhimento. Ela ficou três meses até os pais conseguirem se organizar e não deu. Justiça deu mais três meses. Alguns dão mais tempo e, nisso, já estamos falando de quase um ano de acolhimento. Não teve jeito com a família biológica, procuramos a extensa que queira assumir. Para localizar e intimar essas pessoas, leva mais um ano. A criança já está com quase oito. Não deu certo? Agora sim começamos o processo de destituição do poder familiar, que pode levar mais dois anos.

No cenário hipotético descrito por Cinara, a criança chegaria perto dos 10 anos antes de concluir todo o processo e ser considerada apta para adoção. A demora preocupa particularmente porque, a partir dos sete anos, ela passa a integrar o grupo da chamada adoção tardia — perfil que ainda enfrenta maior resistência entre pretendentes à adoção, que geralmente demonstram preferência por bebês ou crianças mais novas.

Ela explica, ainda, que, idealmente, a criança ou adolescente ficaria acolhida por um ano e meio antes de ser encaminhada para uma família substituta para aguardar a finalização do processo em um ambiente mais estável e confortável. Na prática, alguns acabam ficando em abrigos e casas lares por mais tempo.

Para o juiz de direito Fábio Vieira Heerdt, do 2° Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre, trata-se de um problema estrutural:

— O sistema de justiça tem que tentar ver se aquela família tem condições de receber a criança de volta, depois conferir com a família extensa, depois tentar o acolhimento familiar (com família substituta) e, por último, o acolhimento institucional. É quase uma esquizofrenia tentar fazer tudo isso em 120 dias. Embora seja uma regra escrita, não conseguimos fazer.

Demora e traumas psicossociais

Marcelo entrou em um abrigo em 2017, com sete anos de idade, onde permaneceu institucionalizado até o início de uma mudança no seu processo de adoção anos depois. Quase na mesma época, o gaúcho que vive em Chapecó, em Santa Catarina, Luis Levay decidiu que queria adotar uma criança.

Em 2021, o empresário, que quis ser pai solo, ingressou no processo de habilitação e na chamada busca ativa no sistema de adoção do Rio Grande do Sul, quando teve contato inicial com o caso do menino por meio de um dossiê enviado por uma assistente social. A partir desse contato, iniciou-se uma fase de aproximação gradual entre os dois.

Em março de 2022, após esse período de convivência e adaptação, Marcelo passou a viver na casa do pai sob termo de guarda provisória, enquanto ainda tramitava o processo de destituição do poder familiar. Nesta época, o menino já tinha 12 anos e uma longa bagagem dentro do sistema de acolhimento.

— Essa foto (em que ele está de camiseta vermelha) é muito especial porque era o dia em que ele tinha que decidir se queria vir morar comigo. Nós saímos, conversamos e depois, quando ele voltou para o abrigo, ele disse que tinha encontrado o pai dele — conta Luis, emocionado.

A adoção só foi concluída anos depois, após a finalização definitiva desse procedimento, que se estendeu por aproximadamente cinco anos até sua conclusão. A certidão de nascimento com a nova filiação foi emitida apenas em novembro de 2025, encerrando formalmente o processo.

— Mas a questão é o quanto a institucionalização prolongada afeta a criança. Eles desenvolvem traumas que são para a vida inteira. O Marcelo chegou lá sem problemas de saúde, mas agora ele foi diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Desafiador Opositivo (TDO). Pode ser que ele tenha que tomar medicamento para sempre. Ele tem consultas a cada 15 dias, tem dificuldade de relacionamentos e de confiança. São muitas consequências que eu percebo — afirma Luis.

O empresário relata que, embora não seja da área do Direito, acompanhava o andamento do processo diariamente para tentar entender seus avanços e impasses. Segundo ele, a decisão de entrar com um pedido de indenização ao filho surgiu a partir da percepção de que havia falhas e atrasos injustificados ao longo da tramitação. Mais do que um retorno financeiro, afirma que o objetivo foi dar visibilidade às consequências desses erros.