Comportamento

Dia Nacional da Adoção
Notícia

"Não desisti porque era meu filho e ele estava me esperando": pai adotivo obtém indenização para o filho pela demora na adoção

Apenas 18,5% das crianças acolhidas no RS estão legalmente aptas para adoção. Especialistas explicam os entraves no longo processo de destituição do poder familiar, que dificulta os processos de adoção e pode gerar traumas em crianças que crescem institucionalizadas

Yasmim Girardi

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