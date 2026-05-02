Infográfico interativo: como eram as reduções jesuíticas que deram origem ao RS?

As reduções eram organizadas a partir de uma praça central, com igreja e construções ao redor. Jeff Botega / Agencia RBS

As reduções jesuíticas começaram a ser formadas 1626, quando padres da Companhia de Jesus e indígenas guaranis cruzaram o Rio Uruguai e fundaram os primeiros povoados. Esses núcleos se espalharam pela região, chegando a ocupar cerca de 120 mil quilômetros quadrados — quase metade da área atual do Estado.

Organizadas a partir de uma praça central, com igreja e construções ao redor, as reduções reuniam milhares de habitantes e funcionavam como centros de produção agrícola, pecuária e atividades artesanais.

Nas reduções, havia o cultivo de milho, mandioca, feijão e erva-mate, além de criação do gado introduzido pelos jesuítas. Havia também produção cultural e ensino, com leitura, escrita, música e artes.

No infográfico a seguir, veja a reconstrução da arquitetura de uma redução jesuítica e clique nos ícones para saber como era a organização dos povoados missioneiros.