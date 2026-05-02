Comportamento

Memória histórica
Notícia

Imagem em 3D reconstitui redução jesuítica de 400 anos atrás; veja o antes e depois  

Ruínas de São Miguel Arcanjo, que representam os Sete Povos das Missões no imaginário popular, são o mais preservado conjunto arqueológico do período

Zero Hora

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