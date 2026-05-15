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Gado, erva e trabalho coletivo: herança missioneira que move a economia do Rio Grande

Pecuária, chimarrão, lavouras e mutirão indígena foram práticas dos Sete Povos que moldaram cadeias produtivas gaúchas e atravessaram séculos

Fábio Schaffner

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Jeff Botega

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