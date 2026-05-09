Comportamento

"Som e Luz"
Notícia

Espetáculo revive quatro séculos das Missões todas as noites com vozes de Fernanda Montenegro e Lima Duarte; conheça bastidores

Há quase 50 anos, "Som e Luz" é um dos atrativos em São Miguel das Missões

Isadora Garcia

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