Delícia de dia, Armandinho é o terror e mais: álbum de figurinhas reúne memes e ícones do RS; veja onde encontrar

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Segunda edição do POA Meme Cup 2026 conta com 64 adesivos e está disponível por R$ 10

Natália Piva*

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