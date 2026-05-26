Delícia de dia, Armandinho é o terror e mais: álbum de figurinhas reúne memes e ícones do RS; veja onde encontrar

Já imaginou juntar cavalo Caramelo, Brad Pitt e Fresno em um só lugar? Pois o criador de conteúdo digital Marcos Müller teve essa ideia. Inspirado pelo lançamento do álbum oficial da Copa do Mundo 2026, o gaúcho lançou o POA Meme Cup 2026, que reúne, em formato de álbum de figurinhas, os memes e ícones que ficaram marcados no pensamento e no cotidiano dos gaúchos.

O projeto começou como uma brincadeira entre Marcos e alguns amigos ainda na época da Copa do Mundo de 2022. Ele acabou postando a invenção nas redes sociais e viralizou. Foram mais de 300 cópias vendidas naquele ano.

— O pessoal ficou pedindo uma edição de 2026, não perdi tempo e fiz. O álbum deste ano tem figurinhas diferentes e isso fez a galera querer mais ainda — explica Müller.

O lançamento da versão 2026 foi realizada no último sábado (23) em um bar na Cidade Baixa. Já no primeiro dia, foram vendidos 70 exemplares.

Onde comprar

O álbum custa R$ 10 e cada pacote com sete figurinhas, R$ 2. De acordo com Müller, o projeto não tem fins lucrativos. O valor dos produtos é apenas o custo de impressão.

— Eu não faço dinheiro em cima do álbum de memes, o valor que sai na gráfica, eu repasso para a galera, para deixar o mais acessível possível. Fico feliz de ver o pessoal montando o seu álbum sem gastar uma fortuna — conta o idealizador.

Para completar o álbum são necessárias 64 figurinhas. Caso nenhuma venha repetida, com nove pacotes o consumidor já consegue finalizar a colagem.

O álbum e as figurinhas estão disponíveis para venda na Maiss Bike Store, na Avenida Silva Só, no bairro Santa Cecília, na Usina Bikes, na Rua Washington Luís, no Centro Histórico, e no bar Mocambo, na Rua Joaquim Nabuco, na Cidade Baixa.

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Curadoria

O humorista gaúcho Alisson Espindola, conhecido como Cacetinho do RS, foi um dos responsáveis pela curadoria dos memes e personalidades que estão presentes nas figurinhas. Ele e Müller usaram desde acontecimentos recentes — como a história da senhora que foi aguardar o Brad Pitt no aeroporto de Erechim, no norte do Estado — a lendas urbanas já conhecidas pelos gaúchos, como o lobisomem de Sentinela do Sul.

Até mesmo os apresentadores do Jornal do Almoço, Cristina Ranzolin e Marco Matos, viraram figurinhas.

— A ideia é movimentar essa cena assim, para a gente ter orgulho do nosso bairrismo de uma forma saudável, para poder relembrar que aqui a gente tem muita comédia, não é só a piada do churrasco, do chimarrão, essas coisas assim. A gente tem todo o nosso ecossistema de piadas, o nosso jeitinho — afirma o humorista Cacetinho.

Para o humorista, o álbum carrega uma nostalgia. As figurinhas puxam da memória dos gaúchos os clássicos do Estado, como o Garota Verão e os programas Patrola e Curtas Gaúchos, além de artistas como a banda Fresno, o cantor Armandinho (é um terror, né meu) e a dupla Kleiton e Kledir.

— Todas essas coisas que marcaram a gente estão ali no álbum. É muito pela nostalgia. Alguma coisa tu vais conhecer, sabe — avalia o influenciador.

Espaço destinado à enchente

A edição 2026 conta ainda com um espaço destinado à enchente de 2024, que atingiu a maior parte do Estado. De uma forma descontraída, idealizadores homenagearam as vítimas por meio de símbolos que marcaram o período.

"Essa página não tem memes, tem memória. Há dois anos a Enchente no RS destruiu casas e histórias de vida. Esta página existe para que a gente nunca esqueça o que aconteceu. Respeito às vítimas. Memória para que não se repita", diz o texto de cabeçalho da seção.

— Ali a gente deixa claro que não tem meme, é uma lembrança do que aconteceu nesse meio tempo entre o primeiro e o segundo álbum. A gente deixou essa forma de homenagem para a gente não esquecer e não cometer erros que já foram cometidos — ressalta Cacetinho.