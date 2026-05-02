Comportamento

Missões 400 anos
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Como a história de fé, luta e resistência de jesuítas e guaranis originou o RS e forjou a identidade gaúcha

Em cada uma das 18 reduções erguidas no pampa a partir de 1626, surgiram características fundamentais que moldaram o Estado, como  o consumo de churrasco e chimarrão e a expansão da agricultura e da pecuária

Fábio Schaffner

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