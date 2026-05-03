Casamento na obra: casal diz "sim" no terreno de construção da própria moradia em Porto Alegre

Casamento de Cássia e Daniel aconteceu na obra da própria casa. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

Entre concreto, terra e flores, um casal escolheu um cenário pouco convencional para dizer "sim": a fundação da própria casa, ainda em construção. Em meio às vigas, terra, brita, cimento e ferro, Cássia e Daniel decidiram celebrar o amor em um condomínio na zona sul de Porto Alegre.

Ambos psicólogos, estão juntos há sete anos. Eles têm um filho de 2 anos e dividem a rotina intensa entre consultórios e pacientes. Justamente por isso, decidiram fazer uma pausa para marcar um momento simbólico.

— Tem toda a simbologia daquele lugar especial que foi construído, as ideias todas daquele espaço, de ser ali. E, para além disso, de chegar ali e ter aquele terreno. Enfim, tudo isso é uma construção da nossa história — relata Daniel Mariano.

A proposta nasceu quase como uma brincadeira. Se fossem casar, teria de ser no dia 17 de abril, data carregada pela memória do primeiro beijo. E, se fosse nesse dia, por que não no terreno da casa que estava começando a ser construída?

— Eu falei: "tá, mas se a gente casasse no terreno da nossa casa, no dia 17 de abril?" E ele falou: "mas que boa ideia" — conta a noiva Cássia Bernardy.

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O casamento não foi pensado como evento tradicional: a noiva chegou dirigindo o próprio carro, uma semana depois de tirar a carteira de motorista. E ainda usava salto alto:

— Lembro que eu estava escutando a celebrante falando, escutando o discurso do Daniel, e eu tava com um salto em cima da viga e o outro dentro do banheiro — conta.

Enquanto convidados chegavam em trajes de festa para a cerimônia, trabalhadores da obra iam embora. O filho levou as alianças e o casamento ainda teve música ao vivo.

Além disso, a porta por onde entraram — em um local sem paredes — não existia antes: foi construída pelo noivo, com madeira da própria obra. Os bancos onde os convidados sentaram também.

— Eu fiz a tal da porta, e os caras não entendendo nada. "Por que esse maluco está botando uma porta de madeira no meio do nada? Não tem nem parede" — relembra Daniel.

Depois da cerimônia, a festa aconteceu no salão do condomínio com rodízio de pizza, já que eles são apaixonados pela comida. Havia também ilha de drinks e karaokê, uma vez que cantar juntos é uma atividade que adoram fazer.

A noiva chegou dirigindo o próprio carro, uma semana depois de tirar a carteira de motorista. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

História de 7 anos

A história do casamento começa ainda no trabalho, quando ambos atuavam na assistência social, e se conheceram.

Eles brincam dizendo que vivem "de movimento". Foi assim no pedido de casamento, feito durante uma live, assistida por mais de cem pessoas, sem que a noiva soubesse. Foi assim também no batizado do filho, realizado numa cachoeira, de madrugada.

A narrativa ainda passa por um apartamento reformado com as próprias mãos, paredes quebradas, tinta espalhada e a chegada de um filho que mudou tudo, segundo eles, inclusive a forma de pensar a casa e o futuro.

O apartamento deixou de fazer sentido para a criança que precisava correr, explorar e brincar com espaço. A busca por outro estilo de vida levou o casal ao condomínio de casas no bairro Hípica, ainda em construção, com poucos moradores e espaço livre. Então, decidiram comprar o terreno.

— A gente vai (para o condomínio), ele anda de bicicleta, brinca nas pracinhas, sobe em árvore — comenta Daniel.

— Esse condomínio vem pra isso, pra gente continuar vivendo o que a nossa família acredita, o que eu e a Cássia construímos. A casa é mais esse símbolo.

Entre concreto e flores

Para eles, casar na obra foi uma forma de dizer que a vida a dois não é só o bonito que aparece nas fotos.

— A gente não faz uma fundação de casa com uma flor. A gente faz com brita, com terra, cimento, ferro. Isso também é simbólico: dentro de uma obra e misturar isso tudo porque isso é a nossa vida — reflete Cássia.

— Olhar também para o duro, para o difícil, para o árduo, olhar as coisas meio que inacabadas, antes de poder viver o conforto daquela casa — complementa Daniel.

Após o casamento, a vida segue igual, com trabalho, filho e responsabilidades.