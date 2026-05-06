Comportamento

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"A socialização masculina hoje faz mal para muita gente", diz Marina Speranza, escritora de livro sobre como criar meninos

Para a especialista em gênero, materiais que ensinavam a lidar com pequenos homens, fãs de futebol e cheios de hormônios, estão desatualizados

Yasmim Girardi

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