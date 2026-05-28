Comportamento

Dignidade Menstrual
Notícia

“A gente corta um paninho, uma camiseta, bota um papel higiênico”: o relato de quem não consegue ter acesso a absorventes todos os meses

Falta de recursos e informação ainda resultam em improvisos com diferentes materiais no período da menstruação 

Kathlyn Moreira

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