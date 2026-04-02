Comportamento

Dia da Conscientização 
Notícia

Transtorno do Espectro Autista: os obstáculos na busca por suporte após o diagnóstico  

Rede de apoio entre famílias e orientações de profissionais da saúde auxiliam no encaminhamento de tratamentos

Sofia Lungui

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