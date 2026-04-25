Solteira, simpática e estudiosa: conheça os requisitos para concorrer à coroa de soberana

Soberanas representam e divulgam festas e municípios gaúchos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Há uma série de requisitos para concorrer ao posto de soberana nas festas regionais e de municípios do interior gaúcho. As regras são estabelecidas em editais das prefeituras, aos moldes de um concurso público.

Zero Hora consultou mais de cem regulamentos de disputas realizadas no Estado entre 2024 e 2026. Cada município faz as próprias regras, mas existe um perfil comum: mulher, com idade entre 14 e 29 anos, sem filhos e moradora do município há pelo menos um ano. Os mandatos costumam durar entre um e quatro anos.

Saúde "perfeita", simpatia, não ter condenação criminal e estar cursando ou ter acabado o Ensino Médio estão entre as condições necessárias mais citadas. Também há normas de comportamento nos eventos e redes sociais, que, se desrespeitadas, resultam na destituição da soberana.

Veja as regras de alguns dos concursos

Idade

Em Independência, no Noroeste, o concurso estabeleceu concorrência mínima de duas candidatas com idades entre 15 e 59 anos e uma com 60 anos ou mais.

Já Vila Nova do Sul, na Região Central, libera a participação para meninas a partir de 14 anos. Em Salvador do Sul, no Vale do Taquari, não é exigida idade máxima no edital.

Estado civil

A maioria dos concursos exige que as soberanas sejam solteiras, ou seja, não podem ser casadas, ter união estável ou viver em concubinato. Em Sinimbu, no Vale do Taquari, o estado civil é indiferente.

Regras para participar dos concursos de soberanas são divulgadas em editais específicos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Maternidade

É comum que as soberanas não possam ter filhos, como ocorre em Antônio Prado, na Serra, e Barão, no Vale do Caí. Não estar grávida também é uma exigência na maior parte das disputas, entre elas a de Barros Cassal.

Em Passo do Sobrado, no Vale do Rio Pardo, a mulher pode ser mãe, mas a maternidade "não pode ser um empecilho" para participar das obrigações.

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Características pessoais

Para ser soberana em Dilermando de Aguiar, no centro gaúcho, a mulher deve estar em "plena forma física e mental". Ibirapuitã, na Região Norte, pede "personalidade, simpatia e sociabilidade" da candidata. Jóia, no Noroeste, exige "elegância e desembaraço, postura, charme, graça, encanto, delicadeza e desenvoltura". Roca Sales pede "beleza, desenvoltura e fotogenia".

Redes sociais, política e nudez

Lindolfo Collor, no Vale do Sinos, exige das soberanas postura discreta em redes sociais, "sem exposições político-partidárias ou em temas socialmente polêmicos" que possam "manchar" a imagem do município.

Em alguns municípios, a candidata deve representar uma empresa ou entidade para participar do concurso. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Colinas, no Vale do Taquari, exige que as princesas e rainhas não tenham sido fotografadas nuas antes do concurso. Ibarama, na Região Central, veda qualquer envolvimento com práticas de caráter homofóbico, religioso extremo ou político-partidário. Para fazer parte da corte da Festa da Uva de Caxias do Sul, na Serra, as representantes não podem ser filiadas a partidos políticos.

Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo, proíbe comportamentos que possam prejudicar a própria soberana — o edital cita "caretas, gestos obscenos, beijos, balada" —, além de consumo de bebida alcoólica, cigarros ou drogas de qualquer natureza nos compromissos oficiais. Em Cruzaltense, no Norte, não é permitido mascar chicletes ou fumar durante as atividades.

Provas

O processo seletivo das soberanas começa com provas escritas e culturais, entrevistas e cursos preparatórios com especialistas.

Em Restinga Seca, na Região Central, a avaliação exige a realização de uma prova objetiva e escrita, seguida de uma avaliação oral individual. Ipê, na serra gaúcha, incluiu uma etapa de entrevista com jurados, que fazem perguntas de conhecimentos gerais de política e economia, imigração, situação socioeconômica local e turismo.

Maioria das cortes do RS é formada por uma rainha e duas princesas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em Santo Expedito do Sul, no Norte, as candidatas enfrentam uma avaliação psicológica. Mormaço, na mesma região, realiza uma prova social obrigatória, na qual a candidata é pontuada pela arrecadação de alimentos não perecíveis.

Em Garruchos, no Noroeste, os jurados avaliam também a criatividade, animação e respeito da torcida vinculada à entidade que a candidata representa. Em Bossoroca, nas Missões, é exigido que a candidata ajude na venda de ingressos do evento de escolha.

Premiação

As vencedoras do concurso não têm salário nem incentivos financeiros durante o reinado. Em alguns concursos, recebem premiação em dinheiro, como ocorre em Ipê, que paga R$ 3,5 mil para a rainha e R$ 2 mil para as princesas.

É comum que as cortes recebam presentes de patrocinadores e entidades. O município de Feliz, no Vale do Caí, dá às vencedoras uma viagem para Alemanha, Áustria e Itália. Já Pareci Novo, na mesma região, oferece uma viagem para o nordeste do Brasil.

Outros requisitos que chamam atenção