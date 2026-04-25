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Solteira, simpática e estudiosa: conheça os requisitos para concorrer à coroa de soberana

Concursos que escolhem rainhas e princesas são tradicionais no interior do Rio Grande do Sul

Vinicius Coimbra

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