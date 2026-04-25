Comportamento

Especial Realeza gaúcha
Notícia

Quem são as soberanas? Conheça a tradição que há décadas faz parte de festas e municípios no interior do RS

Cultura está presente em todas as regiões do Estado e tem como objetivo escolher cortes de rainhas e princesas

Vinicius Coimbra

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