Quem são as soberanas? Conheça a tradição que há décadas faz parte de festas e municípios no interior do RS

Em um sábado de março, três jovens comemoram entre centenas de moradores de Doutor Ricardo, no Vale do Taquari. São as estrelas da noite: sorriem, tiram fotos e ganham abraços enquanto ostentam coroas e faixas da 8ª corte de soberanas do município.

— Quando eu era criança, via as outras cortes nos vestidos bonitos e sonhava com aquilo para mim. Hoje consegui alcançar essa meta que eu tanto desejava — diz Thais Corneli, 17 anos, eleita a rainha do concurso.

As soberanas são uma cultura típica do interior gaúcho, especialmente em municípios que sediam festas. São escolhidas em concursos para representar e promover atrativos turísticos, econômicos e culturais das comunidades onde moram. Na maioria dos casos, a corte é composta por um trio, com uma rainha e duas princesas.

— Tenho muito amor pela minha cidade. Tive uma infância segura e tranquila em uma comunidade acolhedora. Agora quero representar toda essa gratidão que há dentro de mim e ser a cara de Doutor Ricardo — comenta Isabela Paliosa, 18 anos, princesa do município.

Além do trio vencedor, outras duas candidatas participaram do concurso na edição deste ano. Além do desfile, elas foram avaliadas em quesitos como postura, boas maneiras, etiqueta, apresentação pessoal, além de uma interação com as juradas em um coquetel.

O trio também teve de responder a questionamentos sobre temas como a história do município, economia e turismo. As vencedoras vão representar Doutor Ricardo até 2029 em festividades e eventos.

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— Tenho certeza de que vamos levar para o resto das nossas vidas tudo o que aprendemos (no concurso). Foi algo que me ajudou na autoconfiança, em falar em público, no conhecimento. No lado profissional, mais portas se abrirão — avalia Eloísa Dorigon, 20 anos, princesa de Doutor Ricardo.

Origem da tradição

Entre especialistas e estudiosos, não há um consenso sobre qual festa escolheu a primeira corte de soberanas no Rio Grande do Sul. No entanto, a prática já fazia parte da programação da Festa da Uva de Caxias do Sul na década de 1930.

Também não existe um levantamento oficial de quantas cortes há no Estado, mas a tradição está presente nas principais festas do Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná também cultivam a tradição.

Segundo Rodrigo Luis dos Santos, doutor em História e professor da Universidade de Caxias do Sul (UCS), a cultura das soberanas é um elemento disseminado em todas as regiões do Estado, especialmente em municípios ligados a processos de imigração nos séculos 18 e 19.

— A origem está na Europa, de onde vieram imigrantes açorianos, italianos e alemães. É uma ligação com a monarquia, a principal forma de governo europeu naquele momento histórico, mas também com vinculações com concursos de beleza da época. Era comum que jovens fossem escolhidas para representação em festas culturais e religiosas na Alemanha, França, Espanha e Itália — explica o estudioso.

Por isso, em solo gaúcho, os imigrantes mantiveram a prática como forma de cultivar tradições da terra natal e fortalecer a identidade das localidades onde passaram a morar. Houve, porém, adaptações à realidade do Estado.

— No Rio Grande do Sul, a tradição da escolha das cortes tem uma relação com as atividades rurais, para celebrar a colheita da uva e produção de vinho e cerveja. Com o passar dos anos, outras cidades passaram a escolher uma corte para simbolizar as suas festas e atividades mais importantes — afirma Santos.

Particularidades do concurso

Não é qualquer pessoa que pode assumir o posto de uma soberana no interior do Rio Grande do Sul. Conforme apurado por Zero Hora em mais de cem editais de concurso, entre os requisitos básicos mais comuns estão: ser mulher, ter entre 14 e 29 anos, não ter filhos e ser moradora do município há pelo menos um ano.

O que as regras têm de comum é a exigência de disponibilidade e comportamento "condizentes" com o posto, o que inclui flexibilidade de tempo, empenho e respeitar a agenda de atividades.

— A grande preocupação dos municípios é ter meninas com valor agregado além do efeito estético da corte. Elas têm de ser bonitas, sim, mas precisam saber vender o evento, a cidade, a região — comenta Lucca Rossi, produtor de eventos e promotor do concurso Soberana do Turismo do RS.

Segundo ele, a ideia é que as representantes sejam as "embaixadoras" dos eventos, em uma atuação de porta-vozes com imprensa, comunidade e patrocinadores.

— As meninas têm poder de se comunicar de uma forma que o gestor público muitas vezes não tem. Vendem a ideia pela internet, são um cartão-postal de qualquer cidade. Também ajudam na captação de empresas parceiras que fazem a diferença no evento ou no fomento do município — avalia Rossi.

Por que ser uma soberana

Segundo Micheline Rempel, que atua há mais de 20 anos na organização e consultoria de concursos do tipo no Estado, são inúmeras as motivações que levam as meninas às disputas. Algumas buscam a realização de um "sonho", pois, quando crianças, ficaram admiradas com as cortes nos municípios onde viveram. Outras têm uma memória afetiva com a ideia de ser uma rainha ou princesa, situação que assistiam em desenhos animados. Além disso, há componentes de ganhos pessoais e profissionais.

— Como é um concurso preparatório, elas trabalham o próprio desenvolvimento, o comportamento, a etiqueta social. Isso faz com que evoluam. Eleitas ou não, são vistas de forma diferente profissionalmente, muitas portas se abrem. Várias meninas que participaram de concurso viraram influenciadoras ou conseguiram uma vaga melhor no trabalho — conta a especialista que, neste ano, organizou o concurso da escolha das soberanas da Expovale, no Vale do Taquari.

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Na foto, Jossias Brauers orienta candidatas a soberanas em Santa Clara do Sul, no Vale do Taquari, no concurso deste ano. Jônatas dos Santos / Divulgação

Antes da passarela

A preparação para o concurso de soberana muda conforme o evento. No entanto, é prática comum uma etapa de atividades envolvendo profissionais que ensinam sobre temas importantes para a disputa, como etiqueta, oratória, autocuidado, psicologia, conhecimentos do município e noções de desfile. Essa capacitação é custeada pela organização do evento.

— Muitas pessoas pensam que elas só colocam o vestido, a faixa, a coroa e passeiam para fazer fotos. Não, as soberanas precisam desenvolver habilidades para representar bem o seu município, como oratória, postura, conhecer a terra, a cultura, as tradições e saber informar a população — explica Jossias Brauers, preparador e orientador de candidatas e organizador de concursos de soberanas.

Com mais de 10 anos de atuação na área, Brauers afirma que trabalhar o lado coletivo das candidatas é o principal desafio para formar uma corte.