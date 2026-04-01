Primeira Igreja de Lúcifer do RS será inaugurada em Porto Alegre; entenda

Primeira Igreja de Lúcifer do RS vai ser inaugurada em Porto Alegre. Mestre Lukas / Divulgação

A primeira Igreja Luciferiana do Rio Grande do Sul vai ser inaugurada na madrugada desta quinta-feira (2) em Porto Alegre. De acordo com o sacerdote Mestre Lukas de Bará da Rua, autor da iniciativa, a criação do espaço foi motivada pela demanda de praticantes na região.

— Esse ano a gente resolveu dar sequência ao nosso trabalho, àquilo que nós cultuamos, que pra nós é sagrado. Já existem outras Igrejas de Lúcifer no Brasil, mas essa é a primeira do Rio Grande do Sul. Nossa intenção é mostrar a força de Lúcifer e desmistificar essa imagem que foi criada pelo cristianismo — explica.

Para algumas religiões, como o cristianismo, a figura é associada ao demônio. Por outro lado, para o Mestre Lukas, um dos representantes da Nova Ordem de Lúcifer na Terra (N.O.L.T), Lúcifer representa o portador da luz.

A inauguração deve reunir convidados próximos e praticantes que acompanham o trabalho do líder espiritual. Depois de inaugurado, o templo vai estar aberto à visitação apenas de convidados indicados pelos praticantes.

Gárgulas e pentagramas

A arquitetura do local remete a uma capela, mas com proposta incomum no cenário brasileiro: decoração nas cores preto e vermelho, gárgulas e pentagramas. O sacerdote afirma que o espaço representa um marco da prática no Rio Grande do Sul.

Segundo Mestre Lukas, o projeto responde à necessidade de dar mais fundamento, intensidade e propósito aos rituais.

— O templo religioso está localizado na Região Metropolitana, mas por questões de segurança não divulgaremos o endereço — completa.