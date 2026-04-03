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Padre Fábio de Melo reflete sobre a Páscoa e as dificuldades da vida: "Quem quer moleza, que sente no pudim"

Líder religioso, que celebra 55 anos nesta Sexta-Feira Santa, concedeu entrevista à Rádio Gaúcha

Zero Hora

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