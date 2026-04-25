"Não é só um hobby": como clubes de arte buscam proporcionar experiências criativas fora das telas

Os hobbies e experiências offline voltaram com força como uma resposta ao excesso de telas e consumo digital. Mas há também um debate: os hobbies se transformaram em mais uma obrigação e forma de consumo?

— A gente está o tempo inteiro performando e criando para fora. Esse tipo de vivência reflete o que a gente está querendo agora, que é voltar para dentro — pontua Khamire Batista, comunicadora e arte-educadora.

Para a artista, que promove aulas de cerâmica fria no [spØil3r] Art Club, projeto criado há um ano com o intuito de explorar a criatividade e a diversão, ter um hobby é voltar para um lugar primitivo, que permite parar e olhar para dentro de si:

— A ideia é a gente parar e fazer algo simples se tornar significativo. Seja a gente criando um objeto afetivo ou pintando uma superfície. Porque, por mais simples que pareça, um hobby não é só um hobby. É sempre alguma coisa mais.

Com turmas pequenas e minimalistas, o projeto também oferece aulas de pintura e colagem. Os encontros acontecem normalmente na Casa Spoiler, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre.

— São duas marcas que falam sobre criatividade, movimento e poder feminino. Então, a gente foi desenvolvendo as ideias e fui dando uma pequena pressão na Khamire, tipo, "vamos lá, vamos botar essa ideia para fora" — conta Taiane Panizzi, sócia-fundadora da Casa Spoiler.

Os hobbies são uma resposta ao excesso de telas. Danielly Oliveira / Agencia RBS

A "pressão" da amiga deu certo e em maio de 2025 foi realizada a primeira edição do projeto ainda no Bar Spoiler, na Cidade Baixa. Em agosto do mesmo ano, a Casa Spoiler foi inaugurada e se tornou o local oficial do [spØil3r] Art Club.

Com a maior parte do público feminino, a collab se propõe a ter um movimento onde as mulheres possam se fortalecer e criar conexões, além de exercer a arte e criatividade. Mas elas reforçam que o espaço é para todos os gêneros.

— A ideia aqui é que vocês tenham um tempo para brincar — diz Khamire Batista, sempre ao iniciar uma aula.

Saindo do óbvio

O clube reúne mães, filhas, casais, irmãs e, principalmente, amigas. Na aula de cerâmica fria que Zero Hora acompanhou, a maioria das participantes não tinha experiência artística. É o caso da estudante Camila Borba e da bancária Ana Laura Ferrandin, que encontraram no clube uma oportunidade de passar a tarde juntas.

— A Camila tinha comentado que gostaria de ganhar uma experiência como presente de aniversário. Encontrei essa oportunidade e achei que seria muito legal a gente reservar um dia para não ficar só ligada no celular, nas redes sociais, mas realmente fazer alguma coisa e viver o momento — afirma Ana Laura.

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Apesar de afirmarem ser mais difícil do que parecem, as amigas garantem que a diversão é garantida.

— É muito difícil tu fazer uma coisa do zero, aquilo não ficar bom e tu ter que lidar com isso. Mas eu acho que essa é a graça do processo — explica Camila.

Espaços para vínculos

Além do [spØil3r] Art Club, Porto Alegre também reúne outros projetos com proposta semelhante, como Mesa Criativa, Artesanato Feio e Hunted, que surgiram nos últimos anos na Capital. A proposta é promover atividades diversas em formato de encontros e oficinas — oferecendo um espaço para criar, relaxar e construir vínculos.

Idealizadas, na maioria das vezes, por mulheres e voltadas ao público feminino, as iniciativas incentivam conexões reais e o fortalecimento de comunidades para além do ambiente virtual.

Confira os próximos encontros do [spØil3r] Art Club:

6/5 às 19h30min: pintura em taças | Especial Dia das Mães

pintura em taças | Especial Dia das Mães 10/5 às 18h: pintura em taças | Especial Dia das Mães

pintura em taças | Especial Dia das Mães 17/5 às 18h pintura em canecas | Especial temático de Friends

pintura em canecas | Especial temático de Friends 24/5 às 18h: cerâmica fria

O valor do ingresso individual custa R$ 143 e pode ser adquirido pelo site Sympla. Saiba mais nas redes sociais.