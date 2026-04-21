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Machosfera: o que está por trás dos grupos de homens que confrontam direitos das mulheres

Pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mapearam e analisaram postagens em 85 comunidades abertas do Telegram entre 2015 e 2025

Zero Hora

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