Local secreto, túnicas pretas e círculos de fogo: em vídeo, veja como é a primeira igreja de Lúcifer do RS

Um caminho cercado de pequenas tochas conduz uma trilha até os fundos de um terreno isolado na região metropolitana de Porto Alegre. No fim do trajeto, um pentagrama incrustado no chão é o prenúncio do local ao qual chegamos. É a primeira Igreja Luciferiana do Rio Grande do Sul. Quem anuncia a novidade é o sacerdote Mestre Lukas de Bará da Rua, autor da iniciativa e responsável pelo espaço.
Nas primeiras horas desta sexta-feira (3), a reportagem visitou o templo durante a cerimônia que marcou sua inauguração. Enquanto rituais eram realizados sob o comando de Mestre Lukas, cerca de 10 membros estavam no espaço. Os participantes usavam túnicas pretas de seda que cobriam o corpo todo, inclusive com capuz. Apenas quem passava pelo chamado ritual de pactuação não usava o traje.
Círculos de fogo, cantorias e sacrifícios de animais fizeram parte do cenário neste primeiro ritual na nova casa religiosa.
— É um espaço para a contemplação de Lúcifer, que para a nossa visão é o portador da luz, a luz do conhecimento — diz Mestre Lukas.
Ele destaca que há outras igrejas de Lúcifer espalhadas pelo Brasil, mas essa é a primeira do RS.
Como é a igreja por dentro
A igreja parece uma pequena capela, mas as cores são bem diferentes das que costumeiramente se vê em templos cristãos. As paredes são pretas com detalhes em vermelho, como cortinas e luzes. A iluminação é baixa e segue praticamente apenas os tons avermelhados.
Ao fundo, em um grande altar, dezenas de frutas eram servidas como num banquete. Maçãs, melancias, melões, mamões e uvas, entre outros itens, estavam depositados no local.
De cada lado do altar, está uma poltrona de cor preta com grandes encostos. E na parede ao fundo da igreja, outro pentagrama marca o símbolo da religião. A decoração do espaço ainda conta com uma estátua de Lúcifer.
Apenas para convidados
Por questões de segurança, a localização do espaço não é revelada. A abertura reuniu convidados próximos e praticantes que acompanham o trabalho do líder espiritual.
E depois da inauguração, o templo estará aberto a visitação apenas para convidados indicados pelos praticantes.
— No ano passado, nós tivemos a inauguração de um santuário e fomos barrados pela prefeitura. Então dessa vez a gente resolveu fazer algo mais discreto — justifica o mestre.