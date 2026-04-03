Local secreto, túnicas pretas e círculos de fogo: em vídeo, veja como é a primeira igreja de Lúcifer do RS

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Um caminho cercado de pequenas tochas conduz uma trilha até os fundos de um terreno isolado na região metropolitana de Porto Alegre. No fim do trajeto, um pentagrama incrustado no chão é o prenúncio do local ao qual chegamos. É a primeira Igreja Luciferiana do Rio Grande do Sul. Quem anuncia a novidade é o sacerdote Mestre Lukas de Bará da Rua, autor da iniciativa e responsável pelo espaço.

Nas primeiras horas desta sexta-feira (3), a reportagem visitou o templo durante a cerimônia que marcou sua inauguração. Enquanto rituais eram realizados sob o comando de Mestre Lukas, cerca de 10 membros estavam no espaço. Os participantes usavam túnicas pretas de seda que cobriam o corpo todo, inclusive com capuz. Apenas quem passava pelo chamado ritual de pactuação não usava o traje.

Círculos de fogo, cantorias e sacrifícios de animais fizeram parte do cenário neste primeiro ritual na nova casa religiosa.

— É um espaço para a contemplação de Lúcifer, que para a nossa visão é o portador da luz, a luz do conhecimento — diz Mestre Lukas.

Ele destaca que há outras igrejas de Lúcifer espalhadas pelo Brasil, mas essa é a primeira do RS.

Como é a igreja por dentro

Frutas foram servidas como em um banquete. RBS TV / Reprodução

A igreja parece uma pequena capela, mas as cores são bem diferentes das que costumeiramente se vê em templos cristãos. As paredes são pretas com detalhes em vermelho, como cortinas e luzes. A iluminação é baixa e segue praticamente apenas os tons avermelhados.

Ao fundo, em um grande altar, dezenas de frutas eram servidas como num banquete. Maçãs, melancias, melões, mamões e uvas, entre outros itens, estavam depositados no local.

De cada lado do altar, está uma poltrona de cor preta com grandes encostos. E na parede ao fundo da igreja, outro pentagrama marca o símbolo da religião. A decoração do espaço ainda conta com uma estátua de Lúcifer.

Apenas para convidados

Endereço do espaço é mantido em segredo e apenas convidados podem visitar. RBS TV / Reprodução

Por questões de segurança, a localização do espaço não é revelada. A abertura reuniu convidados próximos e praticantes que acompanham o trabalho do líder espiritual.

E depois da inauguração, o templo estará aberto a visitação apenas para convidados indicados pelos praticantes.