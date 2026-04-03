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Local secreto, túnicas pretas e círculos de fogo: em vídeo, veja como é a primeira igreja de Lúcifer do RS

Reportagem acompanhou os membros e o sacerdote Mestre Lukas de Bará da Rua na primeira cerimônia realizada no espaço na madrugada desta sexta-feira (3)

Alberi Neto

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