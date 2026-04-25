"Imersão completa": rotina de soberanas requer empenho, disciplina e superar o cansaço

A banda que animava o baile de Carnaval da terceira idade em Brochier, no Vale do Caí, parou de tocar por volta das 16h de um sábado de fevereiro. Recém-chegadas, as três soberanas assumiram o microfone, sob olhares atentos de parte dos mais de 300 participantes do encontro.

— É uma imensa alegria estarmos aqui anunciando e convidando a todos para prestigiar a nossa festa — anuncia Bianca Prass, 23 anos, a rainha da corte.

Após a fala, a jovem e as duas princesas, Nina de Souza, 22 anos, e Kétlin Joner, 24, dedicaram-se a divulgar a 15ª Expofesta de Brochier, criada para apresentar o potencial econômico, cultural e agrícola do município.

Durante uma hora, distribuíram panfletos, tiraram fotos e dançaram no ginásio localizado em Reta Grande, interior do município.

— Ir nessas festas fortalece o nosso vínculo com as localidades. Quanto mais a comunidade estiver conosco, mais sucesso terá a nossa festa — ressalta Nina.

A preparação para as atividades no dia começou às 12h30min, quando as três soberanas se encontraram em um salão de beleza no centro de Brochier. Ali, durante três horas, prepararam o cabelo e a maquiagem, colocaram os vestidos, os acessórios e as coroas para desempenhar as funções.

Além do baile da terceira idade, o trio produziu fotos e vídeos para as redes sociais da Expofesta. A última atividade foi um kerb em Pinheiro Machado, no interior do município. Elas chegam em casa no início da madrugada de domingo, depois de 12 horas de atividades, em um dia que seria de folga não fosse a corte.

— A divulgação cansa, o vestido pesa, os pés doem, a cabeça pode machucar com a coroa, além de pegar dias quentes. Ao mesmo tempo, é uma experiência gratificante. É especial ser soberana, representar a nossa festa, a nossa cidade e receber o carinho das pessoas — pontua Kétlin.

As jovens tiveram de mudar a rotina para participar da corte. Nina é estudante de Direito em Montenegro e assistente de negócios em uma cooperativa de crédito em Harmonia.

Estudante de Psicologia, Kétlin trabalha como visitadora do Programa Primeira Infância Melhor em Brochier. Formada em Gestão de Recursos Humanos, Bianca trabalha há cinco anos em um escritório de topografia do município.

— Antes de me inscrever no concurso, conversei para saber se teria apoio e flexibilidade de horário, pois também não queria prejudicar a empresa deixando de cumprir minhas demandas. Acordamos que, quando houvesse saídas no meio do dia, eu recuperaria. Também combinamos um jogo utilizando parte das minhas férias quando necessário — conta Bianca.

Dedicação total à festa

Presença em show, conversas com autoridades e interação com o público estavam entre as atribuições da corte da 35ª Festa da Uva de Caxias do Sul, na Serra. O evento, referência na cultura das soberanas no Estado, recebeu mais de 700 mil visitantes em março.

— Os 18 dias foram integralmente dedicados à festa. Eu não me envolvi em nenhuma outra atividade pessoal nesse período, foi uma imersão completa — diz Elisa dos Santos Pereira D'Mutti, 20 anos, rainha do evento.

As atividades do trio começavam no início da manhã, com a preparação no salão de beleza. Ainda que o parque abrisse para o público às 14h, o trio tinha agenda durante a manhã com visitas a empresas, patrocinadores e apoiadores. Em alguns dos dias, as atividades ocorreram durante a tarde e a noite.

— Tínhamos de estar presentes de corpo e alma, entregando o que o nosso público merece, que era acolhimento e a nossa atenção. A parte mais desafiadora era quando o cansaço batia, mas o carinho que recebemos do público nos dava força e motivação — conta Júlia Dalegrave Scopel, 26 anos, uma das princesas do evento.

Por conta da correria, o trio teve de se adaptar ao calendário de compromissos para estar presente em todas as atividades exigidas, algumas delas ocorrendo no mesmo horário. A princesa Letícia Comin da Silva, 28 anos, destaca como momentos representativos para a corte a abertura da festa, quando elas foram mestres de cerimônia, e os desfiles cênicos.

— Lembro de assistir aos desfiles quando era criança, amava encontrar o trio da Festa da Uva. Então, para mim, ser princesa era algo como um sonho. É incrível saber que podemos despertar isso nas crianças. São momentos que ficam para sempre — comenta.

Rotina além dos vestidos e da coroas

Foi preciso deixar a vergonha de lado para Maísa Molon participar do concurso que a coroou Rainha da 15º Festa Colonial da Uva e 5ª Festa do Moranguinho, em Otávio Rocha, no interior de Flores da Cunha. Conhecimento sobre a festa e as frutas que iria representar, no entanto, Maísa tem de sobra. Isso porque a jovem vivencia diariamente, desde que nasceu, aquilo que o evento divulga.

A vida simples na colônia, a reza para que o clima favoreça e a espera pela hora de colher são compartilhadas com as princesas, Karina Calgaro, 22 anos, e Tainara Molon, 23, que levam vidas muito parecidas e que agora se juntam para representar a festa. São jovens que assumem o papel de representar os seus próprios estilos de vida para divulgar o evento organizado pela Associação Amigos de Otávio Rocha, distrito de cerca de 3 mil habitantes a 10 quilômetros do centro de Flores da Cunha.

— Servi mesa nas outras festas, via tudo dos bastidores e dessa vez me desafiei, porque eu sempre fui bem envergonhada. A festa celebra o momento mais feliz de viver na colônia, que é a hora de colher. Tive bastante incentivo para identificar o quanto a nossa propriedade é especial e entendi que sou um fruto do sonho lá de trás — conta Maísa.

A festa tem à frente Carolina Dani, rainha da Fenavindima de 2003 e a primeira mulher a presidir a Fecouva. Sempre junta das soberanas no período de divulgação, Carolina considera a experiência transformadora:

— Quem nasce em Otávio Rocha, nasce com uma espécie de responsabilidade de fazer algo pela comunidade. Não existe a possibilidade de dizer não quando é convidado, seja para servir mesa nos eventos, vender rifas ou presidir a festa. Isso muda a vida.

Karina, Maísa e Tainara compartilham o mesmo modo de vida. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Karina Calgaro é a representante do morango, a segunda fruta mais produzida no distrito. Filha de um dos pioneiros a introduzir a cultura em Otávio Rocha, ela nasceu quando o pai investia em uma forma de plantar a fruta em bancadas e não mais no chão.

— Ele inventou um trator para que a gente pudesse colher o morango sentados. Ser princesa é um sentimento, penso sempre em dar o meu melhor nesse papel que é para que as crianças se inspirem em honrar a colônia. Vivemos isso a vida toda, talvez para quem venha de fora seja estranho, mas nós amamos a vida no interior, não trocaria essa calmaria por nada — afirma Karina.

O trio também é formado por Tainara Molon, que nunca cogitou fazer outra coisa da vida senão aquilo que cresceu vendo os pais fazerem. Carregar uma coroa de princesa, no entanto, era um sonho distante da criança que passeava em outras festas da região, como a Festa da Uva, em Caxias do Sul.