Comportamento

Especial Realeza gaúcha
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"Imersão completa": rotina de soberanas requer empenho, disciplina e superar o cansaço

Nos eventos do interior gaúcho, rainhas e princesas têm agenda intensa para divulgar festas e interagir com a comunidade

Vinicius Coimbra

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Pedro Zanrosso

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