Grupo RBS prepara cobertura especial para os 400 anos das Missões no Rio Grande do Sul

Missões Jesuíticas Guaranis completam 400 anos de história em 2026. André Ávila / Agencia RBS

O Grupo RBS prepara uma cobertura multiplataforma dedicada aos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis no Rio Grande do Sul, fato histórico celebrado em 3 de maio que marcou a formação cultural, social e territorial do Estado. Reportagens que destacam o legado missioneiro e sua influência na identidade gaúcha farão parte do projeto multimídia que vai pautar os veículos da RBS no próximo mês.

Os destaques da RBS TV ficam por conta do especial 400 Anos das Missões Jesuíticas no Rio Grande do Sul, que será exibido em 10 de maio, e da série de três episódios que vão contar a história da região no RBS Notícias.

Os telejornais Bom Dia Rio Grande e Jornal do Almoço também trarão reportagens com curiosidades sobre os Sete Povos das Missões, entradas ao vivo de São Miguel das Missões, serviço sobre a programação e mais conteúdos.

O videocast Aconteceu no RS terá uma temporada sobre o tema. Os episódios vão ao ar na Gaúcha aos sábados à noite de 18 de abril até 6 de junho e ficarão disponíveis no YouTube. Os programas Gaúcha Mais, SuperSábado e Galpão da Gaúcha serão transmitidos diretamente da região das Missões nos dias 1º, 2 e 3 de maio.

A partir de 2 de maio, o repórter Fábio Schaffner assinará uma série de sete vídeos para GZH, destacando diferentes aspectos das Missões, como organização social, economia, cultura, costumes, conflitos históricos e preservação da memória. O jornalista também vai participar do Gaúcha Mais nos dias que os conteúdos forem publicados, entre 1º de maio e 10 de junho.

Um caderno em Zero Hora, conteúdos editoriais no Destemperados, episódio temático do programa Paralelas com a comunicadora Juliana Bublitz e mais reportagens em GZH com a tag Missões 400 Anos também integram o projeto.