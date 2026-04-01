Feriado de Páscoa tem expectativa de lotação máxima em hotéis do Litoral Norte

O feriado de Páscoa que se inicia na Sexta-Feira Santa (3), somado à previsão de tempo firme no fim de semana, deve provocar lotação máxima nos hotéis do Litoral Norte.
O Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Litoral Norte espera lotação acima da média para o período, conforme a presidente Ivone Ferraz:
— Metade dos hotéis (do Litoral Norte) já estão lotados, outros estão com 90% de lotação. A gente acredita que, com o tempo bom, marcando bastante sol, podemos ter um feriado aí com 100% de lotação.
Apesar da expectativa de ocupação da hotelaria, a previsão nas rodovias é de fluxo de veículos ligeiramente menor em relação ao mesmo período do ano passado.
De acordo com a concessionária Motiva Viasul, que administra a freeway, cerca de 150 mil veículos devem viajar no sentido ao Litoral Norte entre a quinta-feira (2) e o domingo (5). Em 2025, esse fluxo beirou os 160 mil.