Feriado de Páscoa tem expectativa de lotação máxima em hotéis do Litoral Norte

Tempo bom pode levar milhares de pessoas à praia na Páscoa. Renan Mattos / Agencia RBS

O feriado de Páscoa que se inicia na Sexta-Feira Santa (3), somado à previsão de tempo firme no fim de semana, deve provocar lotação máxima nos hotéis do Litoral Norte.

O Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Litoral Norte espera lotação acima da média para o período, conforme a presidente Ivone Ferraz:

— Metade dos hotéis (do Litoral Norte) já estão lotados, outros estão com 90% de lotação. A gente acredita que, com o tempo bom, marcando bastante sol, podemos ter um feriado aí com 100% de lotação.

Apesar da expectativa de ocupação da hotelaria, a previsão nas rodovias é de fluxo de veículos ligeiramente menor em relação ao mesmo período do ano passado.