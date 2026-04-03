Fé, tradição e diversão: veja o que fazer na Páscoa em Porto Alegre

Ao todo, 120 pessoas participam da encenação da Paixão de Cristo em Porto Alegre. Renan Mattos / Agencia RBS

Entre tradições que atravessam gerações e programações pensadas para todas as idades, o feriado de Páscoa promete movimentar Porto Alegre. Ao longo do fim de semana, a capital gaúcha reúne desde celebrações religiosas que marcam a data até atividades recreativas voltadas para as crianças, além de eventos culturais e opções de lazer espalhadas por diferentes pontos da cidade.

A seguir, Zero Hora reuniu diferentes ações previstas para ocorrer entre a Sexta-feira Santa (3) e o Domingo de Páscoa (5). A programação convida moradores e visitantes a viverem o período fora de casa em clima de encontro, reflexão e diversão.

Eventos religiosos

Encenação da Paixão de Cristo

Encenação da Paixão de Cristo percorre 1,5 quilômetro até o topo do Morro da Cruz. Renan Mattos / Agencia RBS

A tradicional encenação da Paixão de Cristo de Porto Alegre ocorre nesta sexta-feira (3), às 15h30min, em frente ao Santuário São José do Murialdo (Rua Vidal de Negreiros, 550 - São José). O público acompanha uma procissão de mais de 1,5 quilômetro até o alto do Morro da Cruz.

Antes disso, às 14h30min, será realizada uma cerimônia religiosa no interior da igreja.

Procissão do Encontro

A Procissão do Encontro ocorre tradicionalmente na noite da Sexta-feira Santa, no Centro Histórico da Capital.

A partir das 18h, dois cortejos saem simultaneamente da Igreja Nossa Senhora da Conceição (Av. Independência, 230 - Independência) e da Basílica Nossa Senhora das Dores (Rua dos Andradas, 587 - Centro Histórico), em direção à Catedral Metropolitana Mãe de Deus (Rua Duque de Caxias, 1047 - Centro Histórico).

Em caso de chuva, a programação é transferida para o interior do santuário.

Família ao Pé da Cruz

O evento Família ao Pé da Cruz, organizada pela Igreja Universal do Reino de Deus, quer reunir fiéis para uma programação marcada por cânticos, pregações e manifestações de fé.

Em Porto Alegre, o encontro ocorre na Arena do Grêmio (Av. Padre Leopoldo Brentano, 110 - Humaitá), a partir das 15h. A abertura dos portões está prevista para as 11h. Tem entrada gratuita e é aberto ao público de todas as idades.

Atividades para crianças em shoppings

Iguatemi Porto Alegre

Criançada pode participar de Caça aos Ovos ou de atividades na Escola do Coelho. Iguatemi / Divulgação

O Iguatemi Porto Alegre (Av. João Wallig, 1800 - Passo d'Areia) promove um fim de semana especial de Páscoa no sábado (4) e no domingo (5), com atrações gratuitas voltadas para crianças de 4 a 12 anos.

Um dos destaques é o passeio itinerante Caça aos Ovos, em que monitores acompanham crianças por espaços lúdicos e desafios. As saídas ocorrem às 14h, 16h e 18h, a partir da Praça Erico Verissimo, no primeiro piso.

Outra atração é a Escola do Coelho, com atividades lúdicas que simulam as tarefas do personagem da Páscoa, como pular, transportar ovos com cuidado e colher cenouras. Cada sessão tem duração de 20 minutos, e o espaço funciona das 11h às 20h, também na Praça Erico Verissimo.

BarraShoppingSul

Crianças poderão tirar fotos com os coelhos. Matheus Burtet / Divulgação

Na sexta-feira (3), no sábado (4) e no domingo (5), o BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300 - Cristal) também organiza uma programação especial para o público infantil e às famílias. A agenda reúne espetáculo musical temático, oficina criativa e encontros para fotos com o coelho.

Diariamente, às 16h, ocorre o espetáculo musical infantil Show do Coelho, no Multiplan Hall, com ingresso gratuito, disponível para resgate no Multi, aplicativo do BarraShoppingSul.

Além do espetáculo, o público poderá participar de uma oficina de desenho temático, sempre a partir das 14h.

As atividades incluem ainda o Encontro e Foto com o Coelho, a partir das 17h30min, na Hotzone. A participação ocorre mediante resgate de benefício no aplicativo, com pontuação variável conforme a categoria no programa de relacionamentos do shopping, e disponibilidade limitada.

Rede Bourbon

Ateliê especial será montado nas unidades da rede. Bourbon / Divulgação

Até domingo (5), das 12h às 20h, os shoppings da Rede Bourbon irão comemorar a Páscoa com um ateliê especial, onde crianças poderão confeccionar e pintar orelhas de coelho, cestinhas e desenhos temáticos da data.

Em Porto Alegre, a ação é gratuita e acontece no Bourbon Wallig (Av. Assis Brasil, 2611 - Cristo Redentor), Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80 - Passo d'Areia), Bourbon Assis Brasil (Av. Assis Brasil, 164 - São João) e Bourbon Teresópolis (Rua Cel. Aparício Borges, 250 - Glória), além do Shopping CenterLar (Av. Sertório, 8000 - Sarandi).

Praia de Belas Shopping

O Praia de Belas Shopping (Av. Praia de Belas, 1181 - Praia de Belas) também promove programação especial de Páscoa com oficinas e caça aos ovos.

Entre sexta-feira (3) e domingo (5), das 14h às 18h, o público poderá aproveitar atrações como Caça aos Ovos, pintura de rosto e a visita do Coelho da Páscoa.

As atividades acontecem no terceiro piso, em frente à Renner. A experiência começa com a pintura facial temática e segue com a Caça aos Ovos, realizada em três estações do shopping, sempre com a companhia do personagem.

Para participar, é necessário resgatar gratuitamente os ingressos, que são limitados, por meio do aplicativo Iguatemi One.

Atividades em Porto Alegre e Região Metropolitana

Casa de Cultura Mario Quintana

O Jogo das Formas: Ativação Criativa é uma atividade que ocorre no domingo (5), das 10h às 18h, na Recepção da Ala Oeste da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736).

O espaço é transformado em uma área de experimentação, onde formas geométricas tridimensionais em grande escala convidam participantes de todas as idades a montar, testar e imaginar novas composições.

A atividade é gratuita, não exige inscrição prévia e é aberta ao público infantojuvenil e adulto.

Sítio Canto Rural

O Sítio Canto Rural (Rua do Jesuíno, 200 - Lami) promove o Páscoa no Sítio, no sábado (4). O espaço convida famílias a viverem um dia especial em meio à natureza, com atividades que valorizam o afeto, a leveza e o espírito da Páscoa.

As vagas são limitadas, e as informações e reservas devem ser feitas pelos canais oficiais do local.

Telefone de contato: (51) 99691-8619

Instagram: @sitiocantorural

Quinta da Estância

A 28 km de Porto Alegre, a Quinta da Estância (Estrada da Estância Grande, 395 – Viamão) organiza A Páscoa na Quinta da Estância no sábado (4), uma experiência para as famílias que une natureza, convivência e atividades temáticas.

A programação especial inclui visita à toca dos coelhos, momentos de cuidado e alimentação dos animais, caça às lembrancinhas de Páscoa e oficina de ovinhos, além de todas as atrações do day use na fazenda, como passeios a cavalo e de trator, fazendinha, piscina, trilhas ecológicas e áreas de lazer.

Pensado para crianças e adultos, a ação conta com opções de ingresso a partir de R$ 119 para o dia inteiro ou apenas para a tarde, incluindo refeições e monitoria. As vagas são limitadas. Informações e reservas pelo: