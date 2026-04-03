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Fé, tradição e diversão: veja o que fazer na Páscoa em Porto Alegre

Ao longo do fim de semana, a capital gaúcha reúne desde celebrações religiosas que marcam a data até atividades recreativas voltadas para as crianças

Zero Hora

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