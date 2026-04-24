Dia do Churrasco e do Chimarrão: saiba como surgiu a data

Legislação definiu oficialmente o churrasco como "prato típico" do Rio Grande do Sul. Anahís Vargas / Agência RBS

Você sabia que nesta quinta-feira (24) é comemorado o Dia do Churrasco e do Chimarrão? A data foi definida na lei estadual 11.929, de 2003. Com a legislação, o churrasco à moda gaúcha virou, oficialmente, o prato típico do Rio Grande do Sul, enquanto o chimarrão se tornou a bebida símbolo.

Segundo a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, considerada a maior entidade do Movimento Tradicionalista Gaúcho Brasileiro, a data foi escolhida como forma de homenagear o primeiro Centro de Tradições Gaúchas, o 35 CTG. A instituição foi fundada em 24 de abril de 1948, em Porto Alegre, por estudantes do Colégio Júlio de Castilhos, o Julinho.

O primeiro CTG ganhou seu nome como lembrança do ano em que começou a Guerra dos Farrapos: 1835. Foi no 35 que o movimento tradicionalista gaúcho, conforme é conhecido hoje, surgiu.

A simbologia do churrasco e do chimarrão

Chimarrão é a bebida símbolo do Estado. Ricardo Chaves / Agencia RBS

Falar do jeito perfeito de fazer chimarrão ou churrasco é um assunto delicado no Rio Grande do Sul. Diferentes "receitas" ganharam popularidade ao longo dos anos, sendo compartilhadas, inclusive, em eventos específicos dedicados à comida e à bebida.

O município de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, organiza a Festa Nacional do Chimarrão (Fenachim). Em 2026, a 18ª edição do evento será comemorada entre os dias 30 de abril e 3 de maio e de 6 a 10 de maio.

Com relação a carne, a quarta edição da ExpoChurrasco irá acontecer no próximo sábado (25), no Jockey Club, em Porto Alegre.

Com 60 estações de assados e cinco horas de comida liberada, o evento terá chefs renomados, experiências com carnes tradicionais e exóticas, diferentes técnicas e o protagonismo feminino no churrasco, com um estande exclusivamente de mulheres assadoras.

Na edição de 2023 do festival, a prefeitura de Porto Alegre lançou o selo "Porto Alegre Capital Mundial do Churrasco".

Como surgiu o 35 CTG

Oito estudantes do Júlio de Castilhos reuniram-se com o objetivo de resgatar os antigos costumes do Estado.

O grupo era formado pelos jovens Cyro Dutra Ferreira, Antonio João Sá de Siqueira, Orlando Degrazia, Fernando Machado Vieira, Ciro Dias Costa, Cilço Araújo Campos, João Machado Vieira e João Carlos Paixão Côrtes — que viraria mais tarde o modelo da estátua do Laçador.