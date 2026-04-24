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Dia do chimarrão: compras de erva-mate via delivery crescem no RS, aponta pesquisa

Pedidos do produto na categoria Mercado do iFood aumentaram 22,43% no primeiro trimestre deste ano na comparação com igual período de 2025

Júlia Ozorio

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