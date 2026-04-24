Dia do chimarrão: compras de erva-mate via delivery crescem no RS, aponta pesquisa

O consumo de erva-mate via delivery vem crescendo no Rio Grande do Sul. É o que revela um levantamento divulgado pela plataforma iFood nesta sexta-feira (24), data em que é celebrado o Dia do Chimarrão.

Para especialistas, o avanço indica que o tradicional hábito do gaúcho vem sendo incorporado às novas formas de consumo.

De acordo com os dados, as compras do produto na categoria "Mercado" do aplicativo aumentaram 22,43% no primeiro trimestre deste ano na comparação com 2025.

No consolidado de todo o ano passado, o aumento foi de 41% em relação a 2024. O ano fechou com 30 mil pedidos de erva-mate feitos no aplicativo. Em 2024, a plataforma registrou 21,2 mil pedidos.

O crescimento, segundo a empresa, está ligado à busca dos usuários por conveniência.

— O morador do Rio Grande do Sul está pedindo mais erva-mate, está cada vez mais usando a conveniência do delivery para acessar esse ingrediente — aponta o head de Comunicação Institucional do iFood, Rafael Corrêa.

Porto Alegre é a cidade que a tendência fica mais evidente. A Capital lidera o ranking de consumo via aplicativo no Estado, concentrando mais de 20% das compras no Estado em 2025. As cidades de Santa Maria, Pelotas, Novo Hamburgo e São Leopoldo aparecem na sequência.

Os dados também mostram que o horário do almoço é o preferido dos gaúchos para comprar o mate pelo aplicativo. A maior parte dos pedidos (43% do total do ano de 2025) ocorreu entre 11h e 14h.

Tendência de compra pelo delivery está conectada com a economia criativa. Ricardo Chaves / Agencia RBS

Tradição na era digital

Para Cristiano Max Pinheiro, especialista em economia criativa e professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), o avanço da procura pelo chimarrão no ambiente digital está ligado a um movimento mais amplo de valorização cultural aliado à tecnologia.

— O tradicionalismo gaúcho vive uma retomada que pode parecer tímida, mas movimenta um setor econômico que, segundo estudos, gera milhões. Com a ampliação dos dispositivos móveis e o impulso da pandemia no uso de tecnologias, essas práticas passam a ocupar também as plataformas digitais — afirma.

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Segundo o pesquisador, esse processo vai além do consumo via delivery e se conecta à chamada economia criativa, com presença crescente do tradicionalismo e do regionalismo nas redes sociais.

— Não é só o chimarrão no delivery. Há uma presença maior da tradição nas redes, com criadores de conteúdo, tiktokers, youtubers, comediantes, que disseminam essa cultura. Até jogos digitais produzidos no Estado ganham essa representação. É um fenômeno que conecta tradição e economia criativa — explica.

Além do chimarrão, o levantamento também aponta crescimento no consumo de churrasco via delivery. Em Porto Alegre, os pedidos aumentaram cerca de 8% em 2025, superando outras capitais brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro.

Aumento de pedidos de erva-mate via aplicativo: