Comportamento

Especial Realeza gaúcha
Notícia

De sonho de infância ao crescimento profissional, jovens explicam por que querem ser soberanas

Candidatas relatam que buscam fortalecer costumes locais e dar visibilidade às cidades do interior do Rio Grande do Sul

Vinicius Coimbra

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