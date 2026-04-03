Conheça o significado da Quaresma: período começa na Quarta-Feira de Cinzas e se estende por 40 dias

Jesus Cristo foi crucificado na Sexta-Feira da Paixão. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Um período de profunda reflexão para os devotos de Cristo antecede a Páscoa. Trata-se da Quaresma, que começa na Quarta-Feira de Cinzas do Carnaval e se estende até a Quinta-Feira Santa. Nesses 40 dias, os fiéis oram, jejuam, praticam a caridade e a penitência.

Quaresma é um termo que vem do latim e significa "quadragésimo dia" (Quadragesima Dies). Teria começado no ano de 325 d.C., quando ocorreu o primeiro Concílio de Niceia. Nesse encontro, foi estabelecida a data de comemoração da Páscoa.

Conforme as escrituras antigas, esse período relembra a peregrinação do povo de Israel pelo deserto até chegar à Terra Prometida. E ainda remonta ao período no qual Jesus sofreu as tentações de Satanás no deserto. Também tem relação com o número 40 da Sagrada Escritura, que significa tempo de preparação, expectativa e prova.

Retiro espiritual

O padre Carlos José Feeburg, das igrejas São Geraldo e Nossa Senhora dos Navegantes, explica que a Quaresma é um "retiro espiritual provocado pela Igreja":

— Não significa apenas mudança de ações e comportamento externo, mas mudar o próprio coração, o sentimento que temos. Permitir que Deus seja novamente o centro de nossa vida, escolhas e relacionamentos. É um tempo privilegiado para a nossa renovação interior e para escutar a palavra de Deus com mais atenção. Então, a gente usa sempre o termo conversão.

A tradição é seguida por católicos, anglicanos, luteranos e integrantes da Igreja Ortodoxa. Nesse período de 40 dias, a Igreja Católica recomenda a abstinência de carne na Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-Feira Santa.

Ressurreição de Cristo

A ressurreição de Cristo no terceiro dia também carrega um simbolismo. Após o ato de ressurgir, conforme a cronologia da Bíblia, Jesus ficou 40 dias visitando e dando instruções aos discípulos antes de ascender em definitivo ao Céu.

— O terceiro dia é a perfeição de Deus — observa Feeburg. — A ressurreição é a nova criação, o restauro da criação. No dia da ascensão, Jesus diz: "Ide pelo mundo. Agora é vocês que vão anunciar essa boa-nova do amor de Deus pai".

O padre explica ainda o significado da utilização da cor roxa pelos religiosos nas liturgias durante esse período:

— É um sentimento de tristeza por não ter correspondido ao amor de Deus. Ao mesmo tempo, nos lembra da fraqueza humana e de nós sermos chamados à conversão.

Cor roxa é utilizada na liturgia durante a Quaresma. Marco Sete / stock.adobe.com

Penitência e oração

Para o vigário Luiz Remi Maldaner, da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, a Quaresma representa a preparação dos fiéis para o período da Páscoa. E a ressurreição de Cristo teria sido anunciada ainda em vida.

— Jesus diz três vezes nos Evangelhos que vai ser julgado, condenado e morto. E que no terceiro dia ressuscitará. Tem um significado profundo de que, de fato, Cristo não mediu esforço nenhum para nos salvar. Ele sabia que deveria passar pelo sofrimento e que o povo haveria de rejeitá-lo. O interessante é o contraditório: a aclamação no Domingo de Ramos e sua morte cinco dias depois — observa.

A Quaresma de 2026 começou em 18 de fevereiro, na Quarta-feira de Cinzas, e se estendeu até 2 de abril, na Quinta-feira Santa.

— A Quaresma é um momento muito importante, porque o povo cristão olha para esse Jesus que ama verdadeiramente e dá a sua própria vida para a salvação de todos. Nesses dias, observamos tanta gente bondosa que compreende e sente essa dor e sofrimento. E eles entram nesse espírito de penitência e oração — conclui o vigário.

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