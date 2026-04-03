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Conheça o significado da Quaresma: período começa na Quarta-Feira de Cinzas e se estende por 40 dias

Tradição é seguida por católicos, anglicanos, luteranos e integrantes da Igreja Ortodoxa

André Malinoski

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