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Conheça a loja de Porto Alegre pioneira no restauro de camisas de futebol: "Uma nova vida para os mantos"

Localizada no bairro Petrópolis, Rei dos Patchs é especializada na reconstituição de números e textos que acabam caindo com o passar do tempo

Carlos Redel

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