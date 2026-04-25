Com coroas de luxo e vestidos de R$ 30 mil, cultura das soberanas movimenta negócios no RS

A tradição das soberanas no Rio Grande do Sul é rodeada por negócios especializados na confecção das indumentárias usadas por rainhas e princesas. Os itens são comprados por prefeituras ou organizações das festas regionais, que os disponibilizam pelo tempo do reinado das vencedoras. No entanto, a busca pela vitória faz com que candidatas invistam milhares de reais do próprio bolso nos vestidos usados nos concursos.

A estilista e empresária Vivian Boff, 45 anos, elabora trajes para festas regionais em Caxias do Sul, na Serra. Até ficar pronto, um vestido passa por diversas etapas, que começam com a aprovação do orçamento.

As peças são planejadas conforme a disponibilidade financeira de quem contrata, tempo para entrega, tipo de tecido e riqueza de detalhes. Com o orçamento aprovado, Vivian pesquisa o histórico da festa, analisa os trajes de edições anteriores e considera a trajetória da festa e da soberana.

— Não é só um vestido, é algo que traduz um momento e uma festa. Daqui a 50 anos, ele será lembrado porque é a história — resume a profissional formada em Design de Moda.

Vivian trabalha em um ateliê próprio e conta com a ajuda de uma funcionária. Quando necessário, contrata artesãs para ajudá-la na confecção de peças, com técnicas como macramê, crochê, bordado filé e frivolité. Entre os trabalhos da profissional está a confecção de peças para a Festa da Uva.

Em alguns casos, os vestidos recebem pedras e peças de metal (como fivelas). Entre os materiais e tecidos usados estão zibeline, cetim duchesse, musseline, crepe georgette, seda, linho e algodão. A depender da complexidade, até 10 profissionais atuam na produção dos trajes, em atividades que podem demorar dois meses.

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— É um trabalho artesanal, que resulta em peças exclusivas. Nada é comprado pronto. Também pensamos em um traje que seja prático no uso, porque será utilizado por meses. Tem de ser confortável e ter praticidade para lavar — explica Vivian.

Os trajes costumam custar a partir de R$ 12 mil a unidade, mas o teto depende de quem paga. Segundo a empresária, candidatas chegam a investir do próprio bolso valores na casa dos R$ 30 mil em peças usadas em concursos.

— Há casos em que as candidatas investem mais do que festas e prefeituras. Algumas se preparam durante anos, com aulas de etiqueta, dicção e oratória, passarela e história. O vestido é parte de um grande investimento — conta.

Coroas das cortes

É pelas mãos de Elaine Balbinot Pierezan, 43 anos, que é construída parte das coroas de soberanas do Rio Grande do Sul. Ela é a proprietária da Joias Sena, de Guaporé, na Serra, uma das empresas mais requisitadas para a elaboração dos itens ostentados pelas rainhas e princesas.

— É um trabalho minucioso, artesanal, de colocar manualmente pecinha por pecinha. Tem de ter bastante atenção, por isso pode demorar até um mês. As coroas de princesas são mais difíceis porque precisam ser iguais e, como faço "no olho", é complicado que fiquem idênticas — relata a empresária.

A zircônia, o "diamante das semijoias", é a pedra mais utilizada no ateliê e é escolhida pelo brilho, refinamento e durabilidade. As peças também recebem banho de ouro ou prata, conforme a demanda do cliente. Os materiais para a confecção são comprados de fornecedores da região.

Os custos dependem do valor destinado para a elaboração, com preços que podem chegar até R$ 50 mil no conjunto de três peças. A Festa Nacional do Moranguinho, de Bom Princípio, a Fenavinho, de Bento Gonçalves, e a Oktoberfest de Santa Cruz do Sul estão entre os clientes da empresa, que tem mais de 30 anos.