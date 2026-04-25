Comportamento

Especial Realeza gaúcha
Notícia

Com coroas de luxo e vestidos de R$ 30 mil, cultura das soberanas movimenta negócios no RS

Indumentárias são compradas por prefeituras, organizações das festas e candidatas nos concursos do interior gaúcho

Vinicius Coimbra

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