Caso FHC: quando a interdição judicial pode ser autorizada pela Justiça e qual o papel do curador





Fernando Henrique Cardoso foi presidente por dois mandatos. Facebook / Reprodução

O anúncio da interdição judicial do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso despertou dúvidas sobre como funciona esse mecanismo legal no Brasil. Abaixo, detalhamos os critérios, quem pode solicitar e o que diz a lei brasileira sobre o tema.

O que é a interdição judicial?

A interdição é um processo jurídico em que o juiz declara a incapacidade civil de uma pessoa. Isso acontece quando o indivíduo perde a condição de exprimir sua vontade ou de gerir seus próprios bens e atos da vida civil (como assinar contratos, realizar movimentações bancárias ou casar), geralmente devido a doenças degenerativas, transtornos mentais ou causas neurológicas graves.

Quando é necessária?

Quando uma pessoa não possui capacidade plena para gerenciar seus próprios bens ou tomar decisões importantes devido a condições como:

Deficiência mental severa ou intelectual;

Doenças graves ou degenerativas (como Alzheimer ou demência);

Dependência química severa;

Idade avançada, quando acompanhada de comprometimento cognitivo;

Lesões que afetam o discernimento ou habilidades de gestão.

Quem pode solicitar a interdição?

Segundo o Código de Processo Civil, a interdição não pode ser pedida por qualquer pessoa. Têm legitimidade:

Cônjuge ou companheiro: marido, esposa ou parceiro em união estável.

marido, esposa ou parceiro em união estável. Parentes ou tutores: filhos, netos, pais ou irmãos.

filhos, netos, pais ou irmãos. Representante de entidade: no caso de pessoas internadas em instituições de acolhimento.

no caso de pessoas internadas em instituições de acolhimento. Ministério Público: em casos específicos, como quando os parentes não tomam a iniciativa ou se a pessoa estiver em situação de vulnerabilidade.

Doenças graves ou degenerativas (como Alzheimer ou demência) podem suscitar um pedido de interdição. freshidea / stock.adobe.com

Critérios e a Lei que rege

O processo é regido pelo Código de Processo Civil (CPC) e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015).

Qual a diferença entre interdição e curatela?

Interdição: é o processo ou a ação judicial em si. É o ato de declarar que alguém não é plenamente capaz.

Curatela: é o encargo dado a alguém (o curador). Quando o juiz determina a interdição, ele nomeia um curador para zelar pelos interesses do interditado.

O papel do curador

O curador assume uma função que mistura assistência pessoal e gestão patrimonial:

Bem-Estar: o curador deve garantir que o interditado tenha acesso a saúde, alimentação e dignidade.

o curador deve garantir que o interditado tenha acesso a saúde, alimentação e dignidade. Administração de Bens: deve gerir o patrimônio do interditado com "zelo e boa-fé", buscando sempre o proveito exclusivo do assistido. O curador não pode vender imóveis, veículos ou desfazer-se de patrimônio relevante do interditado sem autorização expressa do juiz.

Representação ou assistência: dependendo do grau de incapacidade fixado pelo juiz, o curador assina pelo interditado ou o auxilia na tomada de decisões.

Proibição de mistura patrimonial: os recursos do curatelado devem ser mantidos estritamente separados das contas pessoais do curador.

O papel do curador é limitado pelo que a lei chama de direitos existenciais. Mesmo sob curatela, a pessoa deve ter sua autonomia preservada no que for possível (como opiniões sobre sua rotina e preferências pessoais), desde que isso não a coloque em risco.

O curador é obrigado a apresentar em juízo um relatório detalhado de receitas e despesas, acompanhado de comprovantes.

A interdição é definitiva?

Não necessariamente. A curatela pode ser levantada (cancelada) caso a causa que motivou a interdição desapareça. Além disso, a lei brasileira permite a Tomada de Decisão Apoiada, um modelo em que a pessoa com deficiência escolhe pessoas de confiança para ajudá-la a decidir, sem perder sua autonomia total.

Como o juiz decide

Laudo médico pericial: um perito judicial (médico) avalia o interditando para atestar o grau de discernimento.

um perito judicial (médico) avalia o interditando para atestar o grau de discernimento. Entrevista (Audiência de Impressão): o juiz conversa pessoalmente com a pessoa para sentir sua lucidez e orientação.

o juiz conversa pessoalmente com a pessoa para sentir sua lucidez e orientação. Legitimidade: geralmente pedida por cônjuges, parentes próximos ou pelo Ministério Público.

Os efeitos práticos da decisão

Uma vez concedida a interdição (mesmo que em caráter provisório), o interditado perde o direito de: