Casa de Saúde Menino Jesus de Praga lança programa de apadrinhamento afetivo: "É uma continuidade de relacionamento"

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A Casa de Saúde Menino Jesus de Praga lançou na quarta-feira (8) o Programa de Apadrinhamento Afetivo. Trata-se de uma iniciativa de cunho social para aproximar a comunidade dos acolhidos — crianças, adolescentes e adultos.

Nessa iniciativa, pessoas interessadas podem realizar atividades com acolhidos na própria instituição ou levá-las para um passeio, por exemplo. Para se tornar padrinho ou madrinha, é preciso passar por um curso de capacitação (saiba mais abaixo).

Entidade filantrópica de Porto Alegre, a Casa acolhe pessoas com lesões neurológicas e motoras de média e alta complexidade, em longa permanência. Essas condições impossibilitam o retorno dos pacientes à família.

Atualmente, 59 acolhidos vivem no local. Desses, cerca de 30 não possuem vínculos familiares ou têm contatos fragilizados. Nesse contexto, a iniciativa busca promover vínculos afetivos de forma duradoura e ampliar as oportunidades de convivência, escuta, socialização e pertencimento.

Convivência familiar e comunitária

Profissionais atendem 59 pessoas na Casa de Saúde Menino Jesus de Praga. Renan Mattos / Agencia RBS

Durante o lançamento da iniciativa, a promotora Cinara Vianna Dutra Braga, responsável pela Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre, destacou:

— O apadrinhamento afetivo é para as crianças e adolescentes, e aqui também para adultos, que não retornaram para a família de origem e não têm perspectiva de adoção. É uma forma de garantir a convivência familiar e comunitária.

A promotora esclareceu que o programa é diferente de adoção:

— Na adoção, é constituída a família e está sendo criado juridicamente um vínculo de filiação. Já no apadrinhamento, a pessoa recebe um termo de guarda especial e pode levar a criança e o adolescente para sua casa. Não é uma constituição de vínculo de filiação. Está ofertando convivência familiar e comunitária, ajudando a assegurar um direito constitucional.

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Saiba como funciona

O Programa de Apadrinhamento Afetivo pretende estabelecer vínculos entre padrinhos e madrinhas e os acolhidos, sempre com acompanhamento técnico e institucional.

Os moradores da instituição já recebem atendimento especializado, cuidado permanente e suporte multiprofissional. Porém, muitos não possuem relações familiares. Neste momento, a ideia é contemplar 29 acolhidos.

O diretor-executivo da Casa de Saúde Menino Jesus de Praga, Arno Duarte, afirma que o programa busca pessoas da comunidade interessadas em firmar esse tipo de vínculo com os acolhidos:

— A ideia é desenvolver uma formação para demonstrar para esses interessados em ser padrinhos a importância da responsabilidade e do vínculo afetivo e efetivo que precisa ser construído. Porque não é uma visita, não é um encontro avulso. É uma continuidade de relacionamento.

Parceria com organização

O programa tem parceria com a ELO — Organização de Apoio à Adoção, uma organização da sociedade civil com sede em Gravataí, na Região Metropolitana.

A atuação da ELO engloba capacitação, apadrinhamento afetivo, preparação para adoção e trabalho voltado à convivência familiar e comunitária. O presidente da organização, Peterson Rodrigues, observa:

— Considero o projeto de apadrinhamento inovador pelo público que vamos atender. Não é caridade. A oportunidade é para os acolhidos e para quem está apadrinhando.

Estrutura da Casa

Com 4,7 mil metros quadrados e três pavimentos, a Casa de Saúde Menino Jesus de Praga conta com piscina para hidroterapia, consultório odontológico, caldeira, gerador de energia e dois furgões adaptados para o transporte de pessoas com deficiência. São 170 colaboradores distribuídos em uma equipe multidisciplinar.

Todos os acolhidos chegam via demanda judicial, após terem passado por abandono ou maus-tratos. As despesas giram em torno de R$ 33 mil mensais por acolhido, além da folha de colaboradores. Isso tudo representa um custo de quase R$ 2 milhões por mês.

A Casa se mantém por meio de doações, projetos inscritos em leis de incentivo fiscal, parcerias com o poder público e compra de vagas pelos municípios e pelo Estado. Duarte, o diretor-executivo da Casa, ilustra:

— Temos aqui cuidados com crianças com ventilação mecânica contínua. E temos crianças cuidadas 24 horas por dia por fisioterapeuta respiratório, enfermeiras, fonoaudiólogo, médicos, psicólogos, psiquiatras.

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Como participar do apadrinhamento

Os interessados precisam passar por um ciclo formativo composto por quatro oficinas temáticas, com carga mínima de seis horas. A formação abordará temas como acolhimento institucional, formação de vínculos afetivos, convivência com pessoas com deficiência e limites éticos do apadrinhamento.

Após essa etapa, os candidatos também passarão por entrevistas e entrega de documentação.

Haverá, ainda, o preparo individualizado dos acolhidos, com intervenções acessíveis e acompanhamento de cuidadores e profissionais de referência. No início, a aproximação entre padrinhos e afilhados se dará em encontros supervisionados na própria instituição.

Cerca de 40 pessoas já demonstraram interesse na iniciativa. As inscrições podem ser realizadas por meio de um formulário online.

Saiba mais

A iniciativa conta com acompanhamento institucional do Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio da Promotoria da Infância e da Juventude, e do Poder Judiciário.

O programa prevê coordenação conjunta entre a ELO e a Casa, com suporte técnico de assistentes sociais e psicóloga ao longo de todas as etapas.

Como ajudar a Casa de Saúde Menino Jesus de Praga