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Casa de Saúde Menino Jesus de Praga lança programa de apadrinhamento afetivo: "É uma continuidade de relacionamento"

Iniciativa pretende aproximar a comunidade de crianças, adolescentes e adultos acolhidos pela instituição filantrópica

André Malinoski

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