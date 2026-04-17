Carnaval 2027: definida a ordem dos desfiles do Grupo Especial do Rio

A ordem dos desfiles do Carnaval 2027 no Grupo Especial do Rio de Janeiro foi definida na noite de quinta-feira (16) em sorteio realizado na Cidade do Samba. As 12 escolas foram distribuídas em três noites na Marquês de Sapucaí, de 7 a 9 de fevereiro.
A atual campeã, Unidos do Viradouro, será a segunda escola a desfilar na terça-feira de Carnaval. Já a Estação Primeira de Mangueira encerra a programação.
Quem abre os desfiles no domingo é a União de Maricá. Confira a divisão completa abaixo.
Ordem dos desfiles do Grupo Especial do Rio
Domingo (7 de fevereiro)
- União de Maricá
- Beija-Flor de Nilópolis
- Paraíso do Tuiuti
- Unidos de Vila Isabel
Segunda-feira (8 de fevereiro)
- Mocidade Independente de Padre Miguel
- Unidos da Tijuca
- Acadêmicos do Salgueiro
- Imperatriz Leopoldinense
Terça-feira (9 de fevereiro)
- Portela
- Unidos do Viradouro
- Acadêmicos do Grande Rio
- Estação Primeira de Mangueira
Como foi o sorteio
Parte da ordem dos desfiles já estava definida antes mesmo do evento, conforme regulamento da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). A União de Maricá, campeã da Série Ouro, abre o domingo. A Mocidade Independente de Padre Miguel, penúltima colocada, inicia a segunda-feira. Já a Portela, antepenúltima, abre a terça-feira.
As outras nove escolas foram divididas em três grupos (trincas), com restrição de não desfilarem no mesmo dia:
- Unidos da Tijuca, Paraíso do Tuiuti e Grande Rio
- Viradouro, Vila Isabel e Imperatriz Leopoldinense
- Beija-Flor, Mangueira e Salgueiro
Após a definição dos dias, as escolas poderiam trocar posições dentro da mesma noite, o que não aconteceu.
Influência da posição
A ordem de desfile não é apenas simbólica — ela impacta diretamente o planejamento técnico das escolas. As agremiações que desfilam em posições ímpares (primeira e terceira) se concentram pelo lado dos Correios, o que permite evitar o viaduto nas proximidades da Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Por isso, essas posições costumam ser valorizadas, já que reduzem o risco de problemas com alegorias de grande altura.
Já as escolas que desfilam em segundo e quarto lugar entram pelo lado do edifício Balança Mas Não Cai, na Avenida Presidente Vargas. Nesse caso, enfrentam a passagem sob o viaduto, o que exige planejamento técnico mais rigoroso.
— As escolas precisam adaptar alegorias, muitas vezes com mecanismos que permitam reduzir a altura para atravessar o viaduto sem comprometer o desfile — explica Wilsinho Alves, diretor de carnaval do Salgueiro e um dos responsáveis pelo planejamento da vermelho e branca.
Além da questão estrutural, há também uma preferência histórica por dias e horários. Terça-feira de Carnaval é considerada a noite mais desejada, seguida pela segunda-feira. O domingo, por abrir os desfiles, costuma ser menos valorizado.
Dentro de cada noite, as posições mais cobiçadas são a terceira e principalmente a quarta, que encerra os desfiles. Já a segunda posição é vista com menos prestígio, embora não seja impeditiva para títulos recentes — casos da Beija-Flor, campeã em 2025, e da própria Viradouro, vencedora em 2020.
Mais escolas até 2030
A Liesa e a prefeitura do Rio de Janeiro confirmaram a ampliação do Grupo Especial para 15 escolas até 2030. Em 2027, o formato segue com 12 agremiações. A partir de 2028, duas escolas devem subir da Série Ouro por ano, enquanto apenas uma será rebaixada.
A mudança deve impactar a organização dos desfiles, com possibilidade de mais escolas por noite na Sapucaí. Segundo a prefeitura, haverá apoio financeiro, logístico e de infraestrutura para viabilizar o novo modelo.