Carnaval 2027: definida a ordem dos desfiles do Grupo Especial do Rio

Ordem dos desfiles do Grupo Especial do Rio foi definida em sorteio na Cidade do Samba. Eduardo Hollanda / Divulgação Rio Carnaval

A ordem dos desfiles do Carnaval 2027 no Grupo Especial do Rio de Janeiro foi definida na noite de quinta-feira (16) em sorteio realizado na Cidade do Samba. As 12 escolas foram distribuídas em três noites na Marquês de Sapucaí, de 7 a 9 de fevereiro.

A atual campeã, Unidos do Viradouro, será a segunda escola a desfilar na terça-feira de Carnaval. Já a Estação Primeira de Mangueira encerra a programação.

Quem abre os desfiles no domingo é a União de Maricá. Confira a divisão completa abaixo.

Ordem dos desfiles do Grupo Especial do Rio

Domingo (7 de fevereiro)

União de Maricá

Beija-Flor de Nilópolis

Paraíso do Tuiuti

Unidos de Vila Isabel

Segunda-feira (8 de fevereiro)

Mocidade Independente de Padre Miguel

Unidos da Tijuca

Acadêmicos do Salgueiro

Imperatriz Leopoldinense

Terça-feira (9 de fevereiro)

Portela

Unidos do Viradouro

Acadêmicos do Grande Rio

Estação Primeira de Mangueira

Como foi o sorteio

Parte da ordem dos desfiles já estava definida antes mesmo do evento, conforme regulamento da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). A União de Maricá, campeã da Série Ouro, abre o domingo. A Mocidade Independente de Padre Miguel, penúltima colocada, inicia a segunda-feira. Já a Portela, antepenúltima, abre a terça-feira.

As outras nove escolas foram divididas em três grupos (trincas), com restrição de não desfilarem no mesmo dia:

Unidos da Tijuca, Paraíso do Tuiuti e Grande Rio

Viradouro, Vila Isabel e Imperatriz Leopoldinense

Beija-Flor, Mangueira e Salgueiro

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Após a definição dos dias, as escolas poderiam trocar posições dentro da mesma noite, o que não aconteceu.

Porta-bandeira da Mangueira comemora o sorteio que definiu a verde-rosa como última escola a desfilar no carnaval 2027. Eduardo Hollanda / Divulgação Rio Carnaval

Influência da posição

A ordem de desfile não é apenas simbólica — ela impacta diretamente o planejamento técnico das escolas. As agremiações que desfilam em posições ímpares (primeira e terceira) se concentram pelo lado dos Correios, o que permite evitar o viaduto nas proximidades da Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Por isso, essas posições costumam ser valorizadas, já que reduzem o risco de problemas com alegorias de grande altura.

Já as escolas que desfilam em segundo e quarto lugar entram pelo lado do edifício Balança Mas Não Cai, na Avenida Presidente Vargas. Nesse caso, enfrentam a passagem sob o viaduto, o que exige planejamento técnico mais rigoroso.

— As escolas precisam adaptar alegorias, muitas vezes com mecanismos que permitam reduzir a altura para atravessar o viaduto sem comprometer o desfile — explica Wilsinho Alves, diretor de carnaval do Salgueiro e um dos responsáveis pelo planejamento da vermelho e branca.

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Além da questão estrutural, há também uma preferência histórica por dias e horários. Terça-feira de Carnaval é considerada a noite mais desejada, seguida pela segunda-feira. O domingo, por abrir os desfiles, costuma ser menos valorizado.

Dentro de cada noite, as posições mais cobiçadas são a terceira e principalmente a quarta, que encerra os desfiles. Já a segunda posição é vista com menos prestígio, embora não seja impeditiva para títulos recentes — casos da Beija-Flor, campeã em 2025, e da própria Viradouro, vencedora em 2020.

Mais escolas até 2030

A Liesa e a prefeitura do Rio de Janeiro confirmaram a ampliação do Grupo Especial para 15 escolas até 2030. Em 2027, o formato segue com 12 agremiações. A partir de 2028, duas escolas devem subir da Série Ouro por ano, enquanto apenas uma será rebaixada.